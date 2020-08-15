Банки не хотят рисковать: Россияне активно идут за ипотекой, но каждому второму отказывают

После снижения ставок люди выстраиваются в очередь за кредитами, но дают их самым благонадежным Фото: Shutterstock

Как уже писала «Комсомолка», в России еще никогда не было так выгодно покупать жилье в кредит. В конце июля Центробанк в очередной раз обновил ключевую ставку до исторического минимума 4,25%, после чего кредиты в банках подешевели. Кроме того, работают программы господдержки покупки жилья в новостройках под 6,5% и «Сельская ипотека» со ставками от 2,7-3% годовых.

Пик пандемии позади, жилищные займы доступны как никогда, поэтому неудивительно, что люди вернулись к планам решения квартирного вопроса. В кредитном бюро НБКИ, куда передают информацию 4000 кредиторов, сообщили о росте спроса на ипотеку на 21,3% в сравнении с июнем 2020 года. В июле россияне подали 13,3 миллиона заявок на получение ссуд. Это всего на 5% меньше доковидного марта.

Второй по популярности вид займа июля — автокредиты. На них стали претендовать на 9,8% больше, чем месяцем ранее.

Однако одобряют ипотеку в банках еще более неохотно, чем это было в кризисные весенние месяцы. В июле этот показатель упал до 47%, в то время как в апреле был 58%. Займы на автомобили дают активнее — 31% в июле против 26% в апреле. Точно такие же цифры по потребительским кредитам.

- Снижение ставок, популярность программ государственной поддержки, а также маркетинговая активность банков, заинтересованных в привлечении заемщиков хорошего кредитного качества, привели к росту заявок на получение кредитов, прежде всего автокредитов и ипотеки, – комментирует Алексей Волков, директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ). – Сказывается и отложенный спрос апреля-мая 2020 года, когда многие заемщики, особенно с высоким Персональным кредитным рейтингом (ПКР), откладывали серьезные траты на волне пандемийной неопределенности. Однако аппетит к риску у банков остается низким, о чем говорит невысокий уровень одобрения заявок.