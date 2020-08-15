«Главное - останьтесь в живых»: Диана Арбенина записала пронзительное послание белорусам

События последних дней стали для певицы личной болью. Фото: Кристина Безбородова

Лидер группы «Ночные снайперы» наряду с другими знаменитостями - Иваном Ургантом, «Би-2», Земфирой, Натальей Подольской и Ритой Дакотой не смогла остаться равнодушной к происходящему в Белоруссии. В стране, которая объята протестами после президентских выборов, Диана Арбенина провела детские годы, и здесь по-прежнему живут ее близкие. Несколько дней назад певица разместила в своём Инстаграме фото с красно-зелёным флагом и хештегом «Родина моя - Белоруссия». А сегодня решилась на видеообращение.

- Я считаю неэтичным, более того - не имею права вмешиваться в дела другого государства, не являясь его гражданином, - сразу предупредила Арбенина. - Но как человек, рождённый в 1974 году в городе Воложин Минской области; человек, любимый отец которого живет в Минске; любимая сестра, тетя, внучки, племянницы живут в Жодино; человек, детство которого прошло в Борисове, я считаю своим долгом, как белоруска, поддержать белорусский народ. И хочу сказать: самое главное, ребята - останьтесь в живых. Физическую смерть не исправить. Горе, которое приносит смерть, время не лечит.

По словам «снайперши», белорусы всегда были добрым, щедрым, интеллигентным, а главное, мягким народом. И себя Арбенина также считает представителем нации.

- Мы никогда не были захватчиками, мы всегда созидаем. И у меня обливается сердце кровью, когда я вижу в новостях, что в моем любимом городе Минск на улицах тела погибших, - призналась артистка. - Я верю в справедливость. Я верю в Бога. И Бог не оставить белорусскую землю, белорусский народ. Будьте аккуратны, берегите себя, берегите друг друга в эти дни. Я с вами.

Напомним, 9 августа, сразу после того, как ЦИК Республики Беларусь объявил о победе Александра Лукашенко на президентских выборах, по всей стране, включая крупные города Минск, Барановичи, Брест, Витебск, Гомель и другие начались массовые митинги и акции протеста. К сожалению, не обошлись без жертв. Сегодня в Минске прощаются с 34-летним Александром Тарайковским, который погиб во время протестов.