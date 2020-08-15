Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Звезды

«О боже, вы шикарны»: Пелагея примерила образ Мэрилин Монро

Певица русских народных песен Пелагея поразила поклонников своим преображением после развода
Анна ВелигжанинаАнна ВелигжанинаАннаВелигжанина
КомментироватьОставить комментарий
Певица русских народных песен Пелагея поразила поклонников своим преображением после развода

Певица русских народных песен Пелагея поразила поклонников своим преображением после развода

Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Суд по разделу имущества Пелагеи и отца ее трехлетней дочки Ивана Телегина продолжается, а хоккеисту уже советуют кусать локти – какую сирену упустил!

Сейчас Пелагея отдыхает и работает в удовольствие в Крыму. Приглашена в жюри КВН (Высшая лига), где ей уже посвятили композицию «Вечная любовь» молодые парни. Певица купается в комплиментах, цветет и экспериментирует над имиджем.

Недавно примерила новый образ сексапильной Монро, показав новые фото на своей официальной странице в инстаграм.

Поклонники пришли в восторг. «Мэрилин Монро, только родинки не хватает», - восхитились подписчики, оценив имидж кумира. – «Вы настоящая Мэрилин Монро! Я восхищена и влюблена навсегда !», «Монро отдыхает!», «Восхитительна! Королева! Шикарнейшая женщина! Обожаю! Очень нежный, элегантный образ», «Боже, вы шикарны!», «Какая вы ,Поля, красавица, сияете», «Нет слов! Просто потрясающая!!!».

"Пелагея вернулась!", - торжествовали поклонники. Певица давно не показывала себя. Кто-то мог подумать, что она плачет у окошка, горюю о Телегине. Не тут то было! Пелагея не унывает, а идет вперед. Сейчас предстала во всей красе. И еще больше расцвела.

Написала, кто ей сделал для нового образа мейкап и фото ("спасибо за фото Яне Зверевои @zvereva_lala Прическа, Мейкап @mriyabeauty"), а вот кто автор этого шедевра – невероятного, оригинального платья, которое так прекрасно подчеркнуло достоинства фигуры, скромно умолчала. Однако поклонники в курсе, что все наряды Пелагеи – авторские работы ее мамы. Мама Светлана Ханова не только ее продюсер, но и своими руками делает дочке костюмы. Если и это платье – ее произведение, то отдельные ей аплодисменты. Просто кутюр!

Такой образ Пелагеи пришелся по вкусу буквально всем. Готовая невеста! Эй, женихи!

Шоу-бизнесЗвездные блогиФолк-певица Пелагея: досье KP.RU

Рекомендуемые