«О боже, вы шикарны»: Пелагея примерила образ Мэрилин Монро

Певица русских народных песен Пелагея поразила поклонников своим преображением после развода Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Суд по разделу имущества Пелагеи и отца ее трехлетней дочки Ивана Телегина продолжается, а хоккеисту уже советуют кусать локти – какую сирену упустил!

Сейчас Пелагея отдыхает и работает в удовольствие в Крыму. Приглашена в жюри КВН (Высшая лига), где ей уже посвятили композицию «Вечная любовь» молодые парни. Певица купается в комплиментах, цветет и экспериментирует над имиджем.

Недавно примерила новый образ сексапильной Монро, показав новые фото на своей официальной странице в инстаграм.

Поклонники пришли в восторг. «Мэрилин Монро, только родинки не хватает», - восхитились подписчики, оценив имидж кумира. – «Вы настоящая Мэрилин Монро! Я восхищена и влюблена навсегда !», «Монро отдыхает!», «Восхитительна! Королева! Шикарнейшая женщина! Обожаю! Очень нежный, элегантный образ», «Боже, вы шикарны!», «Какая вы ,Поля, красавица, сияете», «Нет слов! Просто потрясающая!!!».

"Пелагея вернулась!", - торжествовали поклонники. Певица давно не показывала себя. Кто-то мог подумать, что она плачет у окошка, горюю о Телегине. Не тут то было! Пелагея не унывает, а идет вперед. Сейчас предстала во всей красе. И еще больше расцвела.

Написала, кто ей сделал для нового образа мейкап и фото ("спасибо за фото Яне Зверевои @zvereva_lala Прическа, Мейкап @mriyabeauty"), а вот кто автор этого шедевра – невероятного, оригинального платья, которое так прекрасно подчеркнуло достоинства фигуры, скромно умолчала. Однако поклонники в курсе, что все наряды Пелагеи – авторские работы ее мамы. Мама Светлана Ханова не только ее продюсер, но и своими руками делает дочке костюмы. Если и это платье – ее произведение, то отдельные ей аплодисменты. Просто кутюр!

Такой образ Пелагеи пришелся по вкусу буквально всем. Готовая невеста! Эй, женихи!