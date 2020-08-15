Чак Норрис — Лукашенко: Если ты не прекратишь, я приду в твою резиденцию

Народный любимец выступил в том же амплуа, записав видеообращение уже против реального человека Фото: www.youtube.com

«Чак Норрис не рождался — это Вселенная дрогнула, являя его на свет». Такого рода шутки сопровождают звезду сериала «Правосудие по-техасски» постоянно. Ведь этому мастеру боевых искусств ничего не стоит завалить любого злодея движением брови. На экране, по крайней мере.

А теперь народный любимец выступил в том же амплуа, записав видеообращение уже против реального человека, в котором без труда угадывается некий восточноевропейский политик, попавший в непростую ситуацию после обвинений в фальсификации недавних выборов, что повлекло массовые митинги.

— Всем привет, тут Чак Норрис. Хочу сказать пару слов Саше, — в привычной манере «Правосудия по-техасски» задвигает актёр. — Ты знаешь, что когда я нарезаю лук, то плачу не я, а лук. Если ты не прекратишь делать то, что делаешь сейчас, то я приеду в одну из твоих резиденций и заставлю плакать уже тебя…

Ну и в таком духе.

Несмотря на сенсационность, 70-секундное видеообращение набрало лишь пару тысяч просмотров. Видимо, потому, что все всё понимают. Это не «великий Чак» вдруг заинтересовался политикой, а некие шутники заказали его речь через специальный веб-сервис.

Через него многие голливудские актёры (в основном, из числа вышедших в тираж) зачитают на камеру всё, что ты пожелаешь. В рамках приличий, конечно же.

Расценки доступные: Роб Эстес (звезда гремевшего в девяностые сериала «Мерлоуз Плейс») готов толкнуть речь за $45. А Шон Астин, сыгравший одного их хоббитов во «Властелине колец», просит уже не столь микроскопический гонорар: $295. «Крутой Норрис», надо полагать, обошёлся в сумму аналогичного порядка. И ведь даже иск не подашь: мало ли какого «Сашу» он имел в виду…

Платный сервис в Сети поможет заказать видеообращение у любой звезды. Теперь его используют для политборьбы Фото: www.youtube.com

В белорусской политической борьбе этот интернет-сервис используется не первый раз — ранее другой актер из «Властелина колец», Элайджа Вуд, записал видео-обращение в поддержку одного из оппозиционных кандидатов в президенты РБ. Тоже, понятное дело, за деньги, причём небольшие. Но ведь некоторые фанаты, особенно старшего поколения (повторим, в основном все эти актёры — персонажи из восьмидесятых-девяностых) вполне могут принять всё за чистую монету.

— Следует признать, что белорусская оппозиция вчистую переиграла официальный Минск в «новых медиа». Так, телеграм-канал, где координируются протесты, за пару недель набрал почти два млн подписчиков (то есть на него подписан, наверное, каждый третий взрослый белорус), — комментирует политолог Михаил Фрибен. — У властей же РБ столь раскрученного ресурса, отстаивающего их точку зрения, до сих пор нет.

— Далее, как мы видим, всевозможные интернет-технологии, мемы и «вирусный» контент успешно используются и для более тонкой работы — например, дискредитации политических оппонентов. Причём используя именно ту языковую и образную стилистику, которая на ура воспринимается ядром демонстрантов — поколением Сети, молодёжью. Некоторые из этих «медиа-вирусов» разрабатывают и запускают опытные социологи и политтехнологи с дипломами западных институтов, — сообщает Фрибен.

— Так что России нужно сделать из белорусской ситуации выводы, чтобы не оказаться бессильной перед подобными технологиями мозаичного протеста. Как минимум — на площадках Сети должны работать (и набирать сотни тысяч подписчиков и просмотров) наши, пророссийские активисты, отстаивающие патриотические ценности, причём не в лоб, а такими же забавными и нешаблонными методами, — подводит итог политолог.

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