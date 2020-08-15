Александр Лукашенко пожаловался Владимиру Путину на протестующих

Президент Белоруссии дозвонился в Кремль Фото: REUTERS

Александр Лукашенко в субботу утром пообещал позвонить Владимиру Путину, чтобы обсудить ситуацию в Белоруссии, и после обеда дозвонился в Кремль. Как он считает, протесты в Минске угрожают всему Союзному государству.

Как говорится в сообщении пресс-службы президента России, Лукашенко проинформировал Путина о положении дел после президентских выборов и получил поддержку. «С обеих сторон выражена уверенность, что все возникшие проблемы будут вскоре урегулированы. Главное, чтобы этими проблемами не воспользовались деструктивные силы, стремящиеся к тому, чтобы нанести ущерб взаимовыгодному сотрудничеству двух стран в рамках Союзного государства».

Кроме этого Владимир Путин «дал позитивную оценку тесному взаимодействию профильных ведомств», благодаря чему накануне состоялось возвращение в Россию задержанных в Белоруссии 32 россиян.

Лидеры договорились о продолжении регулярных контактов на различных уровнях - «подтвержден настрой на укрепление союзнических отношений, что в полной мере отвечает коренным интересам братских народов России и Белоруссии».

Большой восточный сосед оказался фактически единственным, кто не высказал осуждения Александра Лукашенко в эти дни.

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