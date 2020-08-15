Людмила Хитяева: «Мама говорила: Люда, не дотрагивайся до своего лица, не делай пластику»

Народная артистка России, которая сегодня отмечает 90-летие, раскрыла секреты своей неувядающей красоты и прекрасной физической формы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Людмила Ивановна редко появляется в «ящике», она не участвует в скандальных телешоу, говорит, что не хочет никого осуждать, однако зрители ее не забывают. По телевизору постоянно показывают фильмы с ее участием. На Рождество обязательно - «Вечера на хуторе близ Диканьки», где она Солоха. Пока мы сидели на самоизоляции, по телику активно крутили (да и продолжают крутить) наше старое кино, где Хитяева то в роли Евдокии в одноименной драме Татьяны Лиозновой, то она - страстная Екатерина Воронина, то непутевая Дарья из «Тихого Дона». Режиссеры часто предлагали ей роли острых на язык, разбитных бабенок с чертовщинкой в глазах.

- Никуда я не пропала, до пандемии ездила на творческие встречи, - говорит Людмила Ивановна. Голос у Хитяевой молодой и звонкий. - Слава Богу, пока на ногах. И сейчас могла бы выйти на сцену на каблуках и два часа разговаривать со зрителями. Как говорится, мои года мое богатство, но я, действительно, прекрасно себя чувствую. Иногда побаливает спина. Но это мелочи и «осложнения» после кино. Когда-то на съемках я падала с лошади.

В свой день рождения я всегда уезжаю. Либо к сыну в Бангкок. Либо на дачу на Икшу. В этом году круглую дату отмечаю на даче с друзьями. Сейчас перелеты приостановлены, поэтому с сыном мы общаемся только по телефону. А так бы Паша ко мне прилетел вместе женой из Таиланда. Он очень переживает, что мы не можем встретиться. После окончания института восточных языков, он уехал в Таиланд поработать и прикипел к этой стране. Так и остался. У него прекрасная четырёхкомнатная квартира в небоскребе, там шикарный бассейн. Когда я прилетаю к нему в Бангкок, я каждое утро спускаюсь к бассейну и лежу на лежаке с книжкой. А вечерами мы ходим в ресторанчики.

По телевизору постоянно показывают фильмы с ее участием. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Таиланд – это же так далеко, тяжелый перелет…

- Для меня - совершенно не тяжелый, я летаю только в бизнес-классе. Там удобные кресла. Беру литературу и всю дорогу читаю или смотрю кино. Вокруг все храпят, а я бодрствую. Обожаю романы Сидни Шелдона, и смотрю их экранизации. В Таиланде, кроме заплывов в бассейне, хожу на массаж, после которого просто летаю. Там прекрасные массажисты.

- Пандемия вас не коснулась?

- Коснулась, как и всех… Я сидела дома, правда выходила в магазин, покупала какие-то вкусняшки, фрукты, даже арбуз. Всегда надевала перчатки, маску, темные очки и даже шляпку. Но все равно меня узнают и подходят здороваться. Мне приятно, я люблю общаться с людьми.

- Наверняка, вас спрашивают, как удается так хорошо выглядеть? (это не комплимент, Людмила Ивановна выглядит лет на 20 моложе своего возраста – Ред.).

- Секрет прост: ребята, реже заглядывайте себе в паспорт. И радуйтесь жизни. Моя мама говорила: Люда, никогда не дотрагивайся до своего лица. Лицо – это твое богатство, которое тебе дала природа и гены. Это я опережаю ваш вопрос о пластических операциях. Я никогда их не делала, помнила мамины слова. Кроме того, пластические операции отнимают два-три года жизни. Мне зрители часто говорят: Людмила Ивановна, среди актрис старшего поколения мы узнаем только вас. Многие мои коллеги, увы, так перекроили себя, что стали неузнаваемы. Сколько испорчено замечательных лиц этой пластикой! Но, к счастью, есть прекрасные примеры благородного и естественного старения. Я смотрю на Верочку Васильеву и любуюсь ею, хотя в сентябре ей будет 95 лет. Но от нее глаз не оторвать, так хорошо выглядит. Или Юля Борисова, которой тоже 95 лет. Она садится на шпагат не хуже Волочковой. И Верочка, и Юля - обе худенькие, изящные, очень легко двигаются, у них прекрасная осанка. Верочка мне рассказывала, как она ездит в Орел и Ростов играть там спектакли, которые ее энергетически подпитывают. Так что у меня есть примеры для подражания. Буду равняться на этих прекрасных актрис. И радоваться жизни, никому не завидовать и никого не осуждать – вот мой девиз. Чтобы выглядеть хорошо, необязательно делать пластические операции, надо просто следить за собой. И быть в хорошем настроении, чтобы всегда горели глаза. Мне до сих пор нравится покупать красивую, дорогую одежду. Ношу в основном классику, брючные костюмы. Мода – это вкус и собственный стиль. Моя мама прекрасно одевалась.

А сейчас для меня главный авторитет– мой сын Павел. Он умненький, образованный. Замечательные внуки, которые никогда не называли меня бабушкой. Только –Людой. Один мой знакомый мне сказал: Людмила Ивановна, вы никогда не станете бабушкой, вас такой создали ваши родители и природа.

- У многих актрис вашего поколения были серьезные проблемы с детьми: у одних сыновья умерли от наркотиков, у других - спились. Их знаменитым мамам некогда было заниматься детьми. Как вам удалось воспитать хорошего сына, хотя, когда он рос, вы постоянно были в киноэкспедициях?

- Мне очень помогли мои родители. Мама была военврач первого ранга, папа -экономист. Им было по 49 лет, когда Паша родился. Молодые еще. Но мама сказала: деточка, занимайся своей работой, мы тебе поможем вырастить Пашу. Он рос у них в Нижнем Новгороде. Но когда у меня было хотя пару свободных дней, я летела к сыну в Нижний. Он всегда для меня был центром вселенной. Когда он вырос, однажды я у него спросила: «Паша, наверное, я тебе что-то недодала в детстве? Чувствую свою вину...». А он - мне: «Мамочка, если бы ты еще была в моем детстве (его воспитывали два дедушки, две бабушки, другие родственники), меня бы вы просто залюбили». Когда приезжала к сыну из киноэкспедиций, я как вихрь на него накидывалась: то выставки, то детские спектакли. Он никогда не был беспризорным, брошенным ребенком. Я ему и сейчас говорю: «Пашенька, - ты моя планета». И он мне отвечает: «Мамочка, а ты моя вселенная».