В Башкирии пройдет инвестиционный сабантуй

В связи с открытием границ на форуме ожидается личное присутствие иностранных спикеров, а также представителей зарубежных компаний

Второй Всероссийский инвестиционный сабантуй «Зауралье-2020» состоится 19 августа в городе Сибай, Республика Башкортостан. Организаторами мероприятия выступают Агентство стратегических инициатив и Правительство Республики Башкортостан. Деловая программа форума также включает пленарное заседание «INNOREGION: Города, в которых хочется жить», а также девять рабочих секций.

К участию в деловой программе Инвестсабантуя приглашены представители федеральных и региональных государственных органов, российского и зарубежного бизнеса, инвесторы, эксперты и общественные деятели. В связи с открытием границ на форуме ожидается личное присутствие иностранных спикеров, а также представителей зарубежных компаний, российского бизнес-сообщества, глав инвестиционных комитетов.

«Моногорода Башкортостана – одни из самых активных моногородов страны. Нам вместе есть чем гордиться: при поддержке Фонда в Белебее и Кумертау созданы новые производства, около тысячи человек обеспечены новыми рабочими местами со стабильной зарплатой. Мы вместе развиваем в городах туризм, создаем «места притяжения». Уверена, впереди ещё много совместных ярких проектов, которые позволят моногородам республики и дальше процветать», – отметила Ирина Макиева, заместитель председателя ВЭБ.РФ, генеральный директор Фонда развития моногородов.

В формате ВКС Ирина Макиева примет участие в мероприятиях форума. Кроме того, на деловой сессии «Моногорода: территория развития» выступят сотрудники Фонда, которые расскажут о мерах поддержки для моногородов.

В рамках мероприятия эксперты также обсудят, какие этапы в развитии моногорода нужно пересмотреть, а какие мероприятия необходимо реализовать на монотерриториях для повышения качества городской среды и развития экономики.

В частности, город проведения форума – Сибай – сегодня претендует на получения статуса «моногорода». Город носит неформальное название «Столица башкирского Зауралья». Население г. Сибай всего 64 тысячи человек, и это, пожалуй, самый маленький город в России, принимающий форумы всероссийского масштаба.

В рамках секции опытом развития моногорода Кумертау поделится и глава Администрации Олег Фролов. Кумертау, согласно рейтингу Фонда развития моногородов, неоднократно становился одним из лучших в России. Диверсификация экономики башкирского моногорода позволила за последние два года добиться снижения оттока населения более чем в 10 раз. На территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) уже зарегистрированы 25 резидентов.