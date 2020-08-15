Седьмые сутки белорусского протеста: всей страной похоронили погибшего в первые дни митингов и готовятся к воскресному «Маршу за свободу»

В Минске и других городах продолжаются демонстрации Фото: Александр КОЦ

Вся прошедшая неделя в Республике прошла под знаменем протестов. Начались они в ночь сразу после выборов (с 9-го на 10 августа) и не заканчиваются до сих пор. И, если в начале недели это были ночные кровопролитные стычки с силовиками, то к концу недели - масштабные народные сходы в дневное время. Забастовки на предприятиях, в школах и больницах. На завтра, 16 августа, запланирован масштабный «Марш победы».

Основные события в Белоруссии на текущий момент:

Основным и самым массовым событием дня в столице стало прощание с погибшим 10 августа на протестах Александром Тарайковским. Около тысячи человек приехали к моргу. Еще более многочисленная группа собралась на месте гибели Александра на Пушкинской площади в Минске и не расходилась в течение 5 часов. Люди с цветами и черными воздушными шарами в руках пришли почтить память погибшего. Иногда целыми семьями. У некоторых были плакаты в руках: «Убийц к ответу», «Цветы лучше пуль». У кого в руках были фото избитых на протестах родственников и друзей. Время от времени толпа скандировали лозунги: «Живе Беларусь!» и другие популярные в эти дни.

Минчане похоронили погибшего во время протестов Александра Тарайковского Фото: REUTERS

За все 7 дней протеста Тарайковский - единственный скончавшейся непосредственно на улице города (хотя какое-то время ходили слухи о 6, но они не подтвердились). От чего именно он умер, официальные сведения и народные расходятся. И изначально была озвучена версия МВД (они подтвердили гибель протестанта в ту же ночь) — взрыв неустановленного устройства в руках у мужчины. Однако, как позже выяснилось, медики диагностировали у него открытую рану грудной клетки и кровопотерю. Родные и друзья погибшего утверждают, что он вышел из дома в тот вечер в шортах и сланцах без какого-либо оружия.

Сотни людей пришли сегодня к зданию БСМП больница скорой медицинской помощи. Фото: Артём Базаров

Параллельно акции взаимопомощи проходят в разных частях города. Сотни людей пришли сегодня к зданию БСМП больница скорой медицинской помощи. Именно сюда везли людей из Центра изоляции правонарушений (ЦИП), что на улице Окрестина, нуждающихся в неотложной медицинской помощи после освобождения. А таких было немало (в момент задержания и уже в стенах РУВД ОМОН, по свидетельству очевидцев, избивал людей). Минчане несли воду, фрукты, еду и средства гигиены для пациентов из изолятора на Окрестина. В какой-то момент передач стало так много, что пакеты уже некуда было складывать.

Минчане несли воду, фрукты, еду и средства гигиены для пациентов из изолятора на Окрестина. Фото: Артём Базаров

ЦИП в дни протестов стал основным местом содержания задержанных демонстрантов в столице. Многие провели тут несколько дней и были выпущены в ночь с 13 на 14 августа (министр МВД сразу после извинений перед народом распорядился освободить единовременно всех задержанных). Все эти дни сотни родных и друзей ждали своих у стен изолятора. Таким образом тут тоже образовался своего рода митинг. К людям приезжал замглавы МВД Александр Барсуков. Он заявил, что «никаких издевательств по отношению к задержанным не было» и был освистан толпой.

В какой-то момент передач стало так много, что пакеты уже некуда было складывать. Фото: Артём Базаров

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