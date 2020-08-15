«Артек» стал партнером форума «Сильные идеи для нового времени»

Руководство МДЦ «Артек» и команда партнеров АСИ после форума будет сопровождать сформировавшиеся детские проектные команды. Фото предоставлено Фондом Росконгресс

Легендарный детский центр «Артек» в Крыму стал тематическим партнером форума «Сильные идеи для нового времени», который организует 27-28 сентября в Сочи Агентство стратегических инициатив (АСИ) совместно с Фондом Росконгресс. На нем авторы ста лучших идей по перезагрузке образования, экономики, социальной и технологической сфер смогут лично представить свои работы руководству страны. Причем предложить свои оригинальные идеи развития страны смогут не только взрослые, но и каждый ребенок. Дети, которые посетят МЦД «Артек» в августе, смогут стать участниками партнерского форсайт-фестиваля и рассказать, как с их точки зрения должно выглядеть образование будущего – в какой школе они хотели бы учиться, какими новыми знаниями они хотели бы обладать и как должен формироваться образ идеального учителя.

«Обсуждая повестку образования, мы должны посмотреть на нее глазами детей и спрашивать их и о школе, и об учителе их мечты, и о том, что им нужно, чтобы запустить свой технологический стартап, а также каким новым профессиям они бы хотели научиться, и как видят себя через 10 лет на рынке труда будущего. Агентство стратегических инициатив уже реализует ряд проектов с участием детей и в рамках реализации программы «Кадры будущего для регионов», и в кружковом движении Национальной технологической инициативы. Участие команды «Артека», уверена, привнесет новые идеи по изменению повестки образования», – рассказала куратор трека «Новые компетенции» форума АСИ Юлия Ханьжина.

Все поступающие идеи будут размещены на платформе форума, где пройдут экспертизу и получат шанс быть представленными руководству страны, после чего уже в виде полноценных оформленных проектов будут внедрены в реальную практику в российских регионах. Руководство МДЦ «Артек» и команда партнеров АСИ после форума будет сопровождать сформировавшиеся детские проектные команды и способствовать реализации их лучших решений.

«Взаимодействие в рамках форума «Сильные идеи для нового времени» – уникальная возможность для артековцев уже в столь юном возрасте принять реальное участие в развитии страны. Это тот случай, когда дети и подростки могут действительно повлиять на то, что именно они будут изучать в ближайшее время в школах и вузах и в какой форме. Разработка идей и проектов, устремленных в будущее, – задача насколько творческая, настолько и нетипичная, и оттого еще более интересная для всех гостей и педагогического коллектива «Артека», – заявил директор МДЦ «Артек» Константин Федоренко.

К настоящему моменту в разделе «Новые компетенции» на платформе форума загружены свыше 700 идей, доступных для изучения и голосования. Они касаются развития профессионального образования, в том числе в IT-сфере, новых возможностей дистанционного обучения, геймификации образовательных процессов, внедрения оценки качества образовательных программ с помощью искусственного интеллекта и других актуальных вопросов.