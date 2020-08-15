Около здания Государственного телевидения проходит акция протеста. Фото: КП-Беларусь
Около здания Государственного телевидения возникла очередная горячая точка. Лукашенко рискует потерять гостелевидение. Часть журналистов госканала взбунтовались и похоже, отказались придерживаться официальной информационной политики.
Работники государственной белорусской телерадиокомпании решили бастовать. Фото: КП-Беларусь
У бастующих в руках - "Комсомолка"
По моим данным, бастовать решились в большинстве своём не ведущие, а технические работники. К ним срочно приехала глава парламента Наталья Качанова и начальник пресслужбы президента. Они заперлись с бунтовщиками в одной из студий и сейчас пытается их уговорить.
Плакаты в руках забастовщиков. Фото: КП-Беларусь
Сотрудница Белтелерадио: я тут работаю и хочу правду
Фото: Александр КОЦ
После демарша директора завода МКЗТ (на предприятие в понедельник должен был приехать президент), который заявил, что Лукашенко проиграл выбрали, это ещё один тяжелый удар по власти. Если от Лукашенко отвернутся его журналисты, то у президента лишь два выхода - военное положение или отставка.
Хотя, как рассказал мне один из кандидатов в президенты Дмитриев, оппозиция якобы предложила главе государства компромисс - он объявляет новые выборы со своим участием и назначает премьер министра от оппозиции.
На здании телерадиокомпании появился национальный белорусский флаг
Фото: Владимир ВОРСОБИН
В здании телерадиокомпании
Фото: СОЦСЕТИ
Сотрудники уходят с государственного телерадиоканала
Фото: Владимир ВОРСОБИН
Но он никого не слушает, - с отчаянием сказал Дмитриев, - Никого.
Тем временем, журналисты госканала Беларуси выходят со встречи с главой парламента Натальей Качановой и взмахом рук сигнализирует, что будет забастовка. (Кто то изображая пальцами сердечко, кто-то жестом «Виктория»), у протестующих восторг. У входа вывешен национальный красно-белый флаг (отменён Лукашенко в 1994 году). Эта забастовка станет самой громкой.
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