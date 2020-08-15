Около здания Государственного телевидения проходит акция протеста. Фото: КП-Беларусь

Около здания Государственного телевидения возникла очередная горячая точка. Лукашенко рискует потерять гостелевидение. Часть журналистов госканала взбунтовались и похоже, отказались придерживаться официальной информационной политики.

Работники государственной белорусской телерадиокомпании решили бастовать. Фото: КП-Беларусь

У бастующих в руках - "Комсомолка"

По моим данным, бастовать решились в большинстве своём не ведущие, а технические работники. К ним срочно приехала глава парламента Наталья Качанова и начальник пресслужбы президента. Они заперлись с бунтовщиками в одной из студий и сейчас пытается их уговорить.

Плакаты в руках забастовщиков. Фото: КП-Беларусь

Сотрудница Белтелерадио: я тут работаю и хочу правду Фото: Александр КОЦ

После демарша директора завода МКЗТ (на предприятие в понедельник должен был приехать президент), который заявил, что Лукашенко проиграл выбрали, это ещё один тяжелый удар по власти. Если от Лукашенко отвернутся его журналисты, то у президента лишь два выхода - военное положение или отставка.

Хотя, как рассказал мне один из кандидатов в президенты Дмитриев, оппозиция якобы предложила главе государства компромисс - он объявляет новые выборы со своим участием и назначает премьер министра от оппозиции.

На здании телерадиокомпании появился национальный белорусский флаг Фото: Владимир ВОРСОБИН

В здании телерадиокомпании Фото: СОЦСЕТИ

Сотрудники уходят с государственного телерадиоканала Фото: Владимир ВОРСОБИН

Но он никого не слушает, - с отчаянием сказал Дмитриев, - Никого.

Тем временем, журналисты госканала Беларуси выходят со встречи с главой парламента Натальей Качановой и взмахом рук сигнализирует, что будет забастовка. (Кто то изображая пальцами сердечко, кто-то жестом «Виктория»), у протестующих восторг. У входа вывешен национальный красно-белый флаг (отменён Лукашенко в 1994 году). Эта забастовка станет самой громкой.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Седьмые сутки белорусского протеста: всей страной похоронили погибшего в первые дни митингов и готовятся к воскресному «Маршу за свободу»

В Минске и других городах продолжаются демонстрации (подробности)

«Покажи Окрестина!» К сотрудникам Белтелерадиокомпании приехали Наталья Эйсмонт и Наталья Кочанова. Сотни человек просят журналистов говорить правду

Сейчас в здании с Кочановой и Эйсмонт находятся несколько десятков сотрудников БТ (подробности)