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Протесты в Белоруссии

Лукашенко о разговоре с Путиным: "При первом же нашем запросе будет оказана всесторонняя помощь по обеспечению безопасности Республики Беларусь"

Он также заявил, что протестующим сотрудникам заводов не место на предприятиях
Ася КузнецоваАсяКузнецова
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Лукашенко заявил, что забастовки - это нож в спину

Лукашенко заявил, что забастовки - это нож в спину

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Александр Лукашенко заявил, что забастовки на заводах и крупных предприятиях Беларуси - это нож в спину, а он и правительство "корячатся", чтобы работники заводов имели зарплату.

- Президент, правительство, все мы корячимся, чтобы в это тяжелейшее время хоть какую-то нормальную мало-мальски зарплату имели. Работают предприятия, оказываем колоссальную помощь этим предприятиям. И что? Нож в спину? - заявил действующий президент.

Лукашенко также заявил, что Беларуси не будут страшны "никакие политические дрязги", если будет работать экономика. При этом он отметил, что на МТЗ, МАЗе, БелАЗе - слишком много сотрудников, а тем, кто участвовал в забастовках не место на предприятиях.

- Слушайте, у нас избыточная численность на МТЗ, МАЗе, БелАЗе - везде. Пусть идут. Но на заводах им после этого места быть не должно.

Кроме того Лукашенко рассказал об их разговоре с президентом России Владимиром Путиным. Он заявил, что президенты договорились: Россия окажет Беларуси помощь в поддержании безопасности при первом запросе.

- Когда речь идет о военной составляющей, у нас есть договор с Российской Федерацией в рамках Союзного государства и ОДКБ. Как раз эти моменты подходят под этот договор. Поэтому сегодня с Президентом России у меня состоялся длительный, обстоятельный разговор о ситуации. Должен сказать, меня даже несколько удивило - абсолютно посвящен в то, что происходит, - заявил Александр Лукашенко.

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