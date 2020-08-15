"Губы накачала": фото Ларисы Гузеевой возмутило поклонников

Лариса Гузеева высмеяла девушек с увеличенными губами Фото: Первый канал

Отношения Ларисы Гузеевой с подписчиками в соцсетях всегда были, мягко говоря, сложными. Актриса часто подвергается критике со стороны фолловеров. Впрочем, звезда в обиду себя не дает и жестко отвечает злопыхателям. Об остром языке знаменитости все знают. Зрители шоу "Давай поженимся" не раз являлись свидетелями того, как 60-летняя ведущая передачи отчитывала нерадивых женихов и невест, ищущих семейное счастье. А пользователи соцсетей попадали под горячую руку звезды за неудобные вопросы или нелестные заявления в адрес Ларисы Андреевны. Так произошло и на этот раз.

Лариса Гузеева высмеяла девушек с увеличенными губами. Мол, дам, - подписала фото ведущая программы "Давай поженимся!". В кадре она прикладывает к губам плоский персик, напоминающий огромные губы. Однако новый пост телеведущей стал поводом для конфликта.

Одна из подписчиц раскритиковала телеведущую в комментариях. "Зачем вы так? Не смешно. Я думала, вы умнее", - написала дама, которая действительно увеличивает губы.

"Вы думали, а я уверена, вы - дура. Не всегда нужно писать все, что приходит в головку", - осадила Лариса Андреевна девушку.

Многие пользователи поддержали Гузееву, начав писать даме с увеличенными губами возмущенные ответы: "А вы со своими губками сходство нашли, поэтому так реагируете?", "Смешно. А не смешно смотреть на ваши губы, заполненные силиконом. Только не говорите, что это от природы они такие", "Губы накачала, вот и бесишься", "Если тебя задел персик, что ж ты тогда себя уродуешь сама?".

Но нашлись и те, кто упрекнул знаменитость. Ее призвали быть серьезной. "Что тут смешного, пошлость какая-то!", "Нужно уже быть серьезней!", "Достали ваши шуточки-прибауточки", - строчили злопыхатели.

Отметим, острые высказывания Ларисы Гузеевой не раз вызывали возмущение публики. Недавно знаменитость ответила тем, кто критикует ее внешность и обсуждает возраст. "Недорогие плохие люди, которых очень волнует мой возраст, вес и внешний вид. Я сочувствую вам, с километрами ..! Ну ладно молодые ... - сегодня это их вид спорта: рыскать по Сетям известных людей и гадить. Но! Вы, пожилые люди, оглянитесь, посмотрите, сколько вокруг красоты и, наконец, ... от меня. Жизнь проходит, вам ли этого не знать", - написала артистка.