"Редкая красавица": экс-жена Федора Бондарчука вышла замуж в роскошном платье за 700 тысяч

Светлана Бондарчук вышла замуж за фотографа Сергея Харченко. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Крики "Горько!" для Светланы Бондарчук и Сергея Харченко сегодня будут звучать весь вечер, но где - строжайшая тайна. По примеру своего знаменитого экс-супруга, чье свадебное торжество с Паулиной Андреевой прошло с соблюдением максимальной конспирации, Светлана тоже засекретила все явки и пароли. Приглашения с указанием места и времени гости получили буквально за пару часов до праздника.

Между тем, молодожены уже отметились в Грибоедовском ЗАГСе Москвы: фото и видео с церемонии бракосочетания появились в инстаграмах немногочисленных гостей официальной части. На этих кадрах 51-летняя невеста выглядит очень стильно и лаконично: никаких лишних деталей - ни фаты, ни перчаток, ни ювелирных украшений, ни кудрей. Только скромный букет и белое платье в пол с декольте и накидкой из тюля и кружева. Как выяснил сайт kp.ru, его для Светланы сшили на заказ в единственном экземпляре. Наряд от ведущего отечественного дизайнера свадебных платьев стоит 700 тысяч рублей.

- Редкая красавица, настоящая леди! - осыпали комплиментами новоиспеченную жену пользователи соцсетей.

Кроме того, в Инстаграме с бракосочетанием пару поздравил едва ли не весь шоу-бизнес: Валерия, Алсу, Глюкоза, Анна Седокова, Лена Летучая, Митя Фомин, Яна Рудковская, Наталья Подольская и многие другие.

Напомним, Светлана более 25 лет была замужем за Федором Бондарчуком. Они вырастили двоих детей, вместе успели понянчить внуков. В 2016-м, когда супруги развелись, режиссер уже встречался с молодой актрисой Паулиной Андреевой. Однако, это не помешало бывшим мужу и жене сохранить дружеские отношения.

- Это я первой обратила его внимание на Паулину, увидев ее в одном из спектаклей. Сказала - "Посмотри, какая красивая актриса!", - рассказывала Бондарчук недавно в интервью Ксении Собчак. - Более того, когда они появились вместе на "Кинотавре", я первая поставила их фото на обложку, ведь если не я, это мог сделать кто-то другой.

Тем временем, журнал "Hello!", который Светлана возглавляла последние 15 лет, на этой неделе перестал выходить на бумаге: печатная версия закрылась, и главред была вынуждена оставить должность. Так прямо накануне свадьбы Бондарчук осталась без работы. Теперь главный источник ее дохода - собственное PR-агентство. Новый муж, который младше своей избранницы на пять лет, также человек творческий: Сергей Харченко - фотограф, дизайнер, оператор и музыкант.