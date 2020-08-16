Солнце, стресс или вирус: почему после коронавирусной весны посыпались волосы

Выпадение волос зависит от множества факторов. Фото: Shutterstock

Красивые, блестящие, ухоженные волосы — важная часть сексуальной привлекательности, как женщин, так и мужчин. И когда начинают выпадать волосы, большинство людей предпочитают скрывать это и лечиться самостоятельно. В ход идут шампуни и маски против выпадения волос, а также огромный арсенал народных средств: касторовое и облепиховое масло, черный хлеб с яйцами, кефир, лук. В результате пациенты обращаются к врачу с уже имеющимися признаками алопеции (облысения).

- Когда мы говорим о волосах, то подразумеваем их видимую часть, то есть стержень волоса, - говорит кандидат медицинских наук Юлия Родина, косметолог, трихолог Института пластической хирургии и косметологии на Ольховской улиц. - Внутренняя — корень — расположена глубоко в коже и скрыта от глаз, однако именно здесь протекают процессы, от которых во многом зависит, как будут выглядеть наши волосы. Но не стоит забывать и о внешних воздействиях на стержень волоса — это, например, УФ-лучи, неправильный уход, агрессивное воздействие красок для волос, неправильное расчесывание и сильное натяжение (сложные прически, дреды), которые, в свою очередь, могут ухудшить внешний вид волос.

100 выпавших волос — это норма!

Получается, что сидя дома, не выходя на солнце, не делая сложных укладок и не злоупотребляя красками, масками, шампунями, мы сделали нашим волосам только хорошо в период самоизоляции. Но карантин закончился и все ринулись в парикмахерские — стричься, краситься, делать прически. И тут же посыпались жалобы – на то, что сыплются волосы. Может быть, дело в посткарантинном рвении?

На самом деле внешнее воздействие хоть и влияет на внешний вид, но проблема выпадения лежит именно в корне. И зависит от множества факторов.

- Волосы — это сложный орган, который имеет свое кровоснабжение, иммунную систему, нервные окончания, - поясняет Юлия Родина. - Каждый волос проходит три стадии: стадию роста — в ней находится более 85 % волос, покоя — 1 % и выпадения — до 10 %. Именно этим и объясняется количество выпадающих волос в сутки — в норме оно составляет до 100 штук. Важно понимать, что пучок выпавших длинных волос кажется намного больше, чем коротких, при их одинаковом количестве.

100 выпавших волос в день - это норма Фото: Shutterstock

Все дело внутри: что влияет на выпадение

Волосы очень хорошо отражают общее состояние здоровья. Как правило, ухудшение внешнего вида, ломкость, сухость, выпадение волос и шелушение волосистой части головы — это результат нарушений в эндокринной, половой, иммунной системах, и, конечно же, стресса.

Наиболее частые причины волосопада:

1. Гормональная терапия или гормональные изменения, в том числе беременность и роды. А также заболевания щитовидной железы.

2. Железодефицитная анемия.

3. Длительные инфекционные заболевания, сопровождающие высокой температурой (в том числе и перенесенная коронавирусная инфекция в тяжелой форме).

4. Длительный стресс.

5. Наследственный фактор, который может привести к андрогенетической алопеции (по мужскому типу).

Причину всех этих симптомов может установить врач-трихолог, который проведет обследование волос с помощью трихограммы, назначит необходимые анализы и, если нужно, консультацию узких специалистов (гастроэнтеролога, иммунолога, психотерапевта, невропатолога), — все это поможет поставить правильный диагноз и назначить лечение. Кроме того, врач подберет необходимый домашний уход, расскажет, как правильно ухаживать за волосами, какие средства можно использовать, а какие нет.

Чем лечить будем

Врач обязательно назначит лечение в комплексе:

* Во-первых, нужно подобрать шампунь в соответствии с типом волос и кожи головы. Например, если кожа жирная и быстро салится, необходимо моющее средство, которое справлялось бы с кожным жиром. Для сухой кожи головы важно не пересушить ее сильнее.

Важно тщательно, дочиста мыть голову. Также стоит использовать специальные бальзамы на основе лекарственных трав.

* Во-вторых, различные сыворотки и лосьоны на основе растительных компонентов и лекарственных препаратов.

* В-третьих, существует методика физиотерапевтического воздействия на волосистую часть головы — импульсными токами Дарсонваля высокой частоты. Они расширяют сосуды кожи, снимают спазм и активируют кровообращение.

* В-четвертых, в клинике врач-трихолог может предложить мезо- или плазмотерапию. Эти процедуры проводятся курсом и обязательно как часть комплексного лечения.

Витамины помогу укрепить волосы Фото: Евгения ГУСЕВА

ВИТАМИН СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ

Помимо внешнего ухода за волосами, необходимо подпитать их изнутри. Можно и нужно принимать различные комплексы витаминов, включающие в себя следующие элементы:

витамин В6 (необходим для синтеза аминокислот);

витамин Е (естественный антиоксидант);

витамин В12 (восстанавливает обменные процессы в клетках);

витамин С (усиливает кровоснабжение волосяного фолликула и улучшает питание клеток);

витамин В10 (парааминобензойная кислота предупреждает раннее появление седых волос);

витамин D (помогает клеткам усваивать магний, кальций и участвует в обмене фосфора).

А также микроэлементы:

цинк, железо, медь и марганец (участвуют в нормализации жизненного цикла волосяной луковицы, улучшают обменные процессы в клетках, восстанавливают процессы синтеза пигмента);

селен и сера (необходимы для синтеза белков в коже головы, из которых будет строиться волос).

Однако следует помнить, что прием витаминов, микроэлементов и физиотерапевтические методы лечения имеют ряд противопоказаний и назначаются врачом.

ВАЖНО

Когда пора к врачу: 5 тревожных признаков

* Если в день выпадает более 100 волос (волосы остаются на подушке, одежде, в ванной). Не поленитесь собрать их и пересчитать, распутывая клубки – общее впечатление часто обманчиво:

* если волосы истончились, перестали блестеть и начали спутываться,

* уменьшились в объеме, появились залысины,

* если кожа головы шелушится и появился зуд,

* волосы стали расти медленно.

При появлении первых тревожных признаков необходимо незамедлительно обратиться к трихологу.