Вратарь "Локомотива" Гильерме. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Футболисты "Локомотива" и "Краснодара" выдали классный матч во 2 туре чемпионата России нового сезона. Этим летом команды бились за второе место и более выгодную позицию в Лиге Чемпионов, а вечером 15 августа клубы показали неплохой футбол. Итог встречи - победа "Локомотива" со счетом 1:0 над "Краснодаром".

1. Миранчук - главный игрок в команде у Марко Николича

Лидер "Локомотива" последних сезонов с приходом нового наставника стал главным поставщиком голов в важных поединках. Голевая серия Алексея Миранчука на финише прошлого сезона "втащила" команду на второе место по итогам чемпионата в Премьер-Лиге. Сейчс же Миранчук, вокруг которого ходит немало слухов о переходе в другой клуб, забил в двух первых играх сезона. То ли еще будет!

2. Самая посещаемая игра с марта

После того, как в Москве были сняты некоторые ограничения, стоявшие из-за коронавируса, на максимальное число зрителей массовых мероприятий, клуб получили право на 50% заполнять свои стадионы. И! На поединок с "Краснодаром" пришли 6 247 человек. Итог? Просто прекрасно! 14689 зрителей было 8 марта на домашней игре "Локо" против "Ахмата" уже в прошлом сезоне.

3. Серия без поражений "Локомотива" - 10 месяцев

Если взять в расчет все игры "Локомотива", то последний случай, когда железнодорожники проигрывали, датируется... 6 декабря 2019 года! Тогда в гостях "Локо" проиграл тульскому "Арсеналу", а за пять дней до того проиграв "Динамо" со счетом 1:2. Вот уже 12 игр подряд столичный клуб не знает поражений. В этой игре показательная цифра - вратарь гостей Матвей Сафонов отбил в 4 раза больше, чем его коллега Гилерме. Атака "Локомотива" была более яркой, чем у "Краснодара".

4. VAR не добавил скандала игре "Локомотива" и "Краснодара"

Не обошлось без самого модного вопроса последнего времени в поединке "Локомотив" - "Краснодар" - видеоповтор. На 10-й минуте судья поединка пошел смотреть повтор, проверяя был ли пенальти. Но посмотрев внимательно момент с падением Берга, Кирилл Левников не стал "ставить точку".

5. "Черная серия" кубанцев в Москве продолжилась

Серия "Краснодара" без побед над "Локомотивом" в Москве продлилась еще на один поединок. Последний раз кубанцы в Москве обыгрывали "Локо" аж весной 2017 года. 13 марта "быки" победили 2:1. Причем, тогда первый гол в матче забил Павел Мамаев. Следующий шанс добыть победу в Москве в игре с "Локомотивом" у южан будет теперь минимум в 2021 году.