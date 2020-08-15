Первая 3D выставка недвижимости PROESTATE.Live пройдет в сентябре

Уникальная виртуальная выставка планирует принять более 200 экспонентов

В рамках международного инвестиционного форума по недвижимости PROESTATE.Live состоится первая трехмерная виртуальная выставка. Мероприятие пройдет 10–13 сентября 2020 г. в формате интерактивного пространства и будет полностью доступно онлайн для посетителей, экспонентов и участников конференц-программы. Организаторы мероприятия: Фонд Росконгресс, Министерство строительства РФ, Учебный центр Academy of Real Estate (ARE), компания IMMERGITY.

«О развитии строительной отрасли многое говорят экспертные площадки, на которых обсуждаются и решаются ключевые вопросы рынка. Новые решения, высокие технологии, такие как новый формат проведения форума PROESTATE, демонстрируют, что отрасль стремительно прогрессирует и максимально отвечает актуальным запросам и вызовам современности. Уверен, что это позволит сделать профессиональное общение между игроками рынка недвижимости и обсуждение важных для отрасли вопросов еще более эффективным», – отметил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев.

Уникальная виртуальная выставка, которая планирует принять более 200 экспонентов, будет разделена на несколько тематических отраслевых направлений: коммерческая и жилая недвижимость, инвестиции, образование и работа, инновационные технологии, общественные организации и СМИ. Направления будут представлены в отдельных павильонах, которые посетители выставки смогут буквально обойти, не выходя из дома.

С планом проведения виртуальной выставки можно ознакомиться уже сейчас в презентационном ролике экспозиции PROESTATE.Live.

Среди участников мероприятия крупнейшие девелоперские и строительные компании, ассоциации, консалтинговые и юридические фирмы, представители банковского сектора, диджитал-агентства и IT-компании, архитектурные бюро, производители строительных материалов, образовательные центры, управляющие и инжиниринговые компании.

Экспоненты смогут представить свои компании и ключевые проекты с использованием современных мультимедийных технологий, онлайн-презентаций, архитектурных макетов, а также с возможностью видеосвязи с участниками и гостями мероприятия.

Интерактивные 3D-стенды в рамках экспозиции также представят Министерство строительства России, правительство Москвы и региональные органы власти.

Мероприятия деловой программы PROESTATE.Live с участием ключевых экспертов отрасли, представителей власти и бизнеса пройдут с 10 по 12 сентября в онлайн-формате. Виртуальная выставка и экспертные дискуссии будут доступны для участников из любой точки мира через браузер ПК, планшета или смартфона. Участники и посетители выставки и деловой программы мероприятия, покупатели недвижимости и профессионалы отрасли, инвесторы и спикеры смогут обмениваться онлайн-визитками, назначать и проводить встречи, принимать участие в онлайн-сессиях, экспертных панелях и обучающих вебинарах.

Официальный сайт мероприятия: proestate.ru