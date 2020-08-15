Главный тренер "Краснодара" после поражения от "Локомотива" сделал заявление о Лиге Чемпионов

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Футболисты "Краснодара" проиграли со счетом 0:1 в матче 2 тура нового сезона чемпионата России в Премьер-Лиге в Моске "Локомотиву". После этой игры на пресс-конференции главный тренер кубанской команды Мурад Мусаев подвел итог поединку, оценив игру сдержанно:

- Сегодня был качественный футбол. Считаю, что нам не хватило мощностей.

Когда же у него поинтересовались, каким ему видится состав перед Лигой Чемпионов, то Мусаев сказал, что никаких проблем не видит:

- Такой состав достоен играть в Лиге Чемпионов, составом удовлетворен. Не вижу большой проблемы.

Отвечая же на вопрос о шведском легионере Классоне, Мусаев заметил:

- Он восстановился, и мог быть в заявке. Но поднялась температура, поэтому не вышел. Есть все шансы, что будет в заявке на матч с Тулой.

Таким образом, на старте сезона у "Краснодара" после победы 3:0 в первом туре последовало поражения 0:1. И следующая игра у команды - вечером 18 августа против тульского "Арсенала" дома. А вот "Локомотив" днем позже в Екатеринбурге сыграет против "Урала". Столичный клуб два стартовых поединка провел успешно - две победы и 6 очков в активе.