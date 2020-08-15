Обложка КП-Беларусь от 15 августа 2020 года стала манифестом людей на акциях. О чем же номер?

Обложку "КП-Беларусь" использовали вместо плакатов Фото: социальные сети

Обложка номера КП-Беларусь за 15 августа засветилась в этот день на множестве фотографий с массовых мероприятий в столице республики. Жители оценили солидарность журналистов с теми, кто после того, как вышел на улицу, оказался в больнице. Многие участники массовых акций вместо плакатов захватили нашу газету.

На обложке номера - цитата заместителя министра внутренних дел Беларуси о том, что не было никаких издевательств над жителями. И это как-то мало соотносится с фотографиями размещенными ниже, на которых люди, попавшие в больницу, показывают, что их тело превратилось в один большой синяк. Переводчик, известный гид, журналист-фрилансер. На сайте КП-Беларусь таких историй еще больше: здесь журналисты рассказали и как снять побои, если в экспертизе отказывают. И делятся информацией о людях, которые пропали после акций протеста,а а нашлись уже в изоляторе.

Вот с такой обложкой стояли участники акций

В редакции КП-Беларусь рассказали, что решили посвятить этот номер историям людей, которые после улицы и мирных акций оказались на больничной койке. Статьи постарались сделать максимально безоценочными: меньше слов, больше фото, впечатления из первых уст. Историям посвящены 6 и 7 полоса, а на 9-й размещен материал корреспондента из Москвы Владимира Ворсобина, который побывал в той самой школе, где отказались переписывать голоса.

Предлагаем скачать тот самый номер "Комсомолки", чтобы почитать материалы, или же заходите на сайт kp.by.