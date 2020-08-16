«Суставы будут подвижными»: отец, жонглирующий на видео дочкой Шуткой, не видит в этом ничего страшного

Ролик, на котором мужчина держит за ступню маленького ребенка и раскачивает, как маятник, вызвало однозначную реакцию в обществе Фото: кадр с видео

Ролик, на котором мужчина держит за ступню маленького ребенка и раскачивает, как маятник, вызвало однозначную реакцию в обществе: «Ужас. А где мать? Лишить родительских прав».

Несколько дней полицейские искали родителей, которые отдыхали на природе в Хостинском районе Сочи. Тем временем в интернете обсуждали, что таких маму с папой нужно проверить на адекватность. Кто-то обратил внимание, что в кадре стоит колба для курительной смеси, кто-то услышал женский смех – вероятно, что снимала видео мама малышки (то есть видела и одобряла издевательства).

- Что за ...? Внимание органам опеки, - написал в соцсетях телеведущий Андрей Малахов.

- Это просто ужас. А если еще и мать снимала, то просто вдвойне ужас. Родителей лишить этого звания, - считает пользователь соцсетей Элмира Равиловна.

Это фото подписано "Королева мать" Фото: Instagram.com

Видео мужчина подписал одним словом - «осоловел», что означает расслабился, лень двигаться. Видимо, поэтому он даже не встал с кресла, чтобы поиграть с дочкой, а лишь стал трясти ее на камеру, как пакет с картошкой. А если бы уронил дочку? Ролик уже набрал почти 2 млн просмотра, под ним уже около 80 тысяч негативных комментариев.

Были найдены и другие неоднозначные семейные ролики, фотографии с подписями «Королева мать» (на ней женщина лежит с обнаженной грудью и кормит малышку), «Это мой рэп» (на фото ребенок сходил в туалет прямо на живот отцу).

Отец подписал фото "Это мой рэп" Фото: Instagram.com

- Ползи, ползи, ползи к своей победе… и глаза должны смотреть туда, куда ползет твоя башка, - такую песню пел отец малышке, лежащей на животике.

Роликами и фотографиями семьи заинтересовались правоохранительные органы, а также уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

- Если люди хотели хайпа, то они его получили. Я пересмотрела – это не кукла, это девочка, - написала в соцсетях Анна Кузнецова.

Она также обратила внимание, что родители дали нестандартное имя дочке – Шутка. И на этом «веселье» не прекратилось. Девочка родилась 24 июня, и в таком 1,5-месячном возрасте родители берут ее с собой в поход, на природу, где много клещей, насекомых. Жонглируют, переворачивая девочку с ног на голову. Горе-родителей уже нашли. Это 35-летний москвич Игорь Кравцов, именуемый себя в соцсетях как Давид Шопин, и 27-летняя уроженка Белгорода. Полицейские уже допросили отца и задали главный вопрос: «Что происходит на ролике?»

Семья приехала в Сочи отдохнуть и заработать Фото: Instagram.com

- На видео видно, как я достаточно небрежно обращаюсь с ребенком. Может возникнуть впечатление, что с моей стороны есть некая небрежность. У меня есть свое мнение, как обращаться с детьми. Если мы посмотрим на маленьких обезьянок, то это подвижные существа, а мы произошли все от них. Активность должна быть с детства, ребенок должен ползать, нужно его кувыркать, жамкать. Это даст правильное формирование костного аппарата, и суставы будут более подвижные, - считает Игорь Кравцов.

Фото свидетельства о рождении в свои соцсети выложили и отец, и мать девочки Фото: Instagram.com

Мужчина рассказал, что в Сочи он не работает, они с супругой приехали в теплые края, чтобы «родить ребенка». Поселились в лесу, в палатке. Жили там какое-то время. Ранее у Игоря была семья, но жена ушла от него и его проблем с психикой. Говорила, что он «не от мира нашего».

- Они ставят над ребенком опыты на выживание в экстремальных условиях? – предположила пользователь Нинэль Римская.

В свою очередь, мама девочки закрыла свой профиль в соцсетях и попросила ее не беспокоить.

- Не нужно на меня подписываться, - обозначила женщина.

Мама девочки закрыла свой профиль в соцсетях и попросила ее не беспокоить. Фото: Instagram.com

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Как оказалось, роликом с издевательствами над двухмесячной дочкой заинтересовались не только полицейские. Видео дошло до уполномоченного по правам ребенка при Президенте Анны Кузнецовой (читайте далее)