Четвертьфиналы Лиги чемпионов, которые в этот раз состояли из одного матча, принесли несколько неожиданных результатов. Прежде всего это разгромное поражение «Барселоны» от «Баварии» Фото: REUTERS

Четвертьфиналы Лиги чемпионов, которые в этот раз состояли из одного матча, принесли несколько неожиданных результатов. Прежде всего это разгромное поражение «Барселоны» от «Баварии» (2:8), после чего появилась информация, что Месси собирается перейти в другой клуб.

Вот и в других парах победили, отнюдь, не главные фавориты. И если ПСЖ на последних секундах все же вырвала победу у «Аталанты» (2:1), то мадридский «Атлетико» уступил «Лейпцигу» (1:2), а «Манчестер Сити» проиграл «Лиону» (1:3). Любопытно, что команда Гвардиолы тоже могла спастись в концовке матча, но при счете 1:2 Рахим Стерлинг не попал с 10 метров в пустые ворота.

Кстати, на этот результат отреагировал «Зенит», написав в Твиттере: «Победить «Лион» в Лиге чемпионов – не каждому дано». Здесь питерцы имеют в виду, что на групповом этапе Лиги чемпионов они играли с французами в одно группе и победили дома (2:0). Правда, в плей-офф Лиги чемпионов тогда вышли «Лейпциг» (11 очков) и «Лион» (8). «Зенит» (7) занял последнее место в группе. Отметим, что оба этих клуба стали полуфиналистами.

Теперь нас ждут два немецко-французских полуфинала: «Лейпциг» - ПСЖ и «Бавария» - «Лион», которые пройдут 18 и 19 августа.