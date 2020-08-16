Трамп готов рассмотреть возможность помилования Сноудена

Американский президент никогда не встречался с Эдвардом Сноуденом, но готов изучить его дело и вынести вердикт о помиловании. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский президент никогда не встречался с Эдвардом Сноуденом, но готов изучить его дело и вынести вердикт о помиловании. Об этом Дональд Трамп заявил на пресс-конференции. Сам глава государства не инициировал эту тему, а лишь ответил на вопрос журналиста о Сноудене.

В 2013 году бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден рассказал всему миру о том, что спецслужбы Америки следят за людьми, прослушивая их телефонные звонки. Так же он заявил о том, что власти США прослушивали телефонные переговоры лидеров разных стран и использовали полученные сведения в разных целях.

Сразу после этого заявления Сноуден уехал из США, запросил политическое убежище в нескольких государствах. В 2014 году Россия выдала ему вид на жительство, которое неоднократно продлевалось. К себе на родину он вернуться пока не может: в Америке его сразу же будут судить за шпионаж, а по этой статье бывшему агенту спецслужб грозит большой тюремный срок.

Трамп сообщил, что намерен более детально изучить дело Эдварда Сноудена и по итогам рассмотреть вопрос о его помиловании.

«Я очень внимательно изучу это дело», - пообещал Дональд Трамп.

Ранее действующий президент США заявлял, что считает Сноудена шпионом, но если тот представит записи телефонных переговоров Барака Обамы, то станет его поклонником.

В Твиттере тем временем опубликован опрос, в котором 92% респондентов уже высказались за то, чтобы помиловать Эдварда Сноудена.