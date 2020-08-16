Бывший адвокат президента США: Трамп – мошенник, аферист, расист и хулиган

Мошеннически, по утверждениям Коэна, Трамп вел себя в ходе прошлой предвыборной кампании. Фото: REUTERS

Фиксерами называют специалистов, которые быстро и эффективно решают чуть ли не любые проблемы. В США нередко так описывают личных адвокатов, которые утрясают дела своих клиентов.

Фиксером Дональда Трампа много лет был адвокат Майкл Коэн, которого несколько лет назад приговорили к тюремному заключению за лживые показания перед Конгрессом, а также ряд финансовых нарушений.

Трамп Коэна не спас (или не захотел спасать). И вот теперь адвокат намерен издать книгу, в которой обещает рассказать все, что знает о своем именитом клиенте.

Коэн уже обнародовал предисловие, которое уже назвали взрывным. Шутка ли, Коэн утверждает, что «Трамп - мошенник, хулиган, расист, хищник и аферист».

Мошеннически, по утверждениям Коэна, Трамп вел себя в ходе прошлой предвыборной кампании. И даже якобы вступал-таки в сговор с Россией с целью победы на выборах. Аферы были связаны с платежами тайным любовницам нынешнего президента США.

Коэн настаивает: «Не считая его жены и детей, я знал Трампа лучше, чем кто бы то ни было… Я был свидетелем его походов в стриптиз-клубы, его деловых встреч», признаваясь, что сам «был не просто свидетелем, а активным и энергичным участником».

Для пущего интереса Коэн в предисловии намекает на пикантные подробности, которыми будет изобиловать его труд: например, «золотой дождь» в одном из лас-вегасских секс-клубов.