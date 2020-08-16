Бэби-бум после карантина: в семьях Преснякова, Ким, Бараца и Меньщикова скоро родятся малыши

Марина Ким в октябре станет многодетной мамой. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Последнее время звезды часто скрывают информацию о грядущем пополнении в семье. К примеру, в августе актриса Александра Бортич впервые стала мамой практически «без отрыва от кинопроизводства», скрыв эту новость от поклонников. Рассказываем, кто из наших знаменитостей ждет пополнения в семья.

Марина Ким родит третьего ребенка в октябре. 37-летняя телеведущая месяц назад еще работала, ей до наступления тепла удавалось скрывать от руководства свою беременность, маскируя животик за удачными пышными нарядами. У Ким подрастают две дочки: 6-летняя Бриана и 4-летняя Дарина. Марина рассказала нам, что чувствует себя прекрасно и даже никакие витамины не принимала и не собирается. Пол ребенка Ким не раскрывает, но в окружении звезды шепчутся – скорее всего, мальчик.

Сейчас Марина готовит своих девчонок к скорому появлению нового члена семьи. Конечно, присутствует ревность, когда девочки узнали о скором прибавлении в семье заявили, что маме надо решить «проблему» с малышом за неделю: «Мол, если этого не делаешь, то мы его постираем в машинке... Это Бриана в шутливой форме так в основном говорила. А Дарина решила, что это все шутка и не будет никакого малыша. Потом случались приступы переживаний за то, что «ты будешь его любить, а нас перестанешь». Сейчас разговариваем на эту тему, и у них приходит понимание».

38-летняя Наталья Подольская улетела с 5-летним сыном отдыхать в Турцию. Ее муж Владимир Пресняков остался на родине – музыканту надо зарабатывать деньги, скоро семья станет больше. Подольская в этом году подарит Преснякову еще одного наследника – пол ребенка родители пока скрывают.

34-летняя актриса Ирина Вилкова («Полицейский с Рублевки», «Остров») со дня на день родит сына. Вилкова после окончания самоизоляции побывала на Алтае, за неделю до родов посещала премьеры и презентации коллег – беременность, к счастью протекает легко.

49-летний Леонид Барац со второй женой ждут первого совместного ребенка. От первого брака у артиста две дочки, а теперь Барац ждет наследника. Жена актера – психолог и модель из Одессы Анна. Леонид о скором прибавлении в семействе сообщил в шутливой форме: «Предположительная дата релиза: октябрь. Предположительные названия - Марк, Даниил, Егор. Мальдивы: сделано с любовью». О прибавлении в семье стало известно после январского отпуска на океане.

На телепроекте «Дом-2» сразу четыре пары готовятся стать родителями. Среди них старичок шоу, звезда «золотого состава» «Дома-2» 43-летний Степан Меньщиков, который весной вернулся в эфир с новой невестой 40-летней Ангелиной. Ангелина скоро родит Меньщикову – на «Доме-2» у них поэтому вип-условия и зарплата приличная. Говорят, что Степа получает около 150 тысяч рублей в месяц, а Ангелина почти в два раза меньше.

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