Марк Розовский нашел «родственную связь» с покушением Фанни Каплан на Ленина

Художественный руководитель театра «У Никитских ворот», режиссер Марк Розовский рассказал о намеченных планах на новый сезон. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Художественный руководитель театра «У Никитских ворот», режиссер Марк Розовский рассказал о намеченных планах на новый сезон.

Первой премьерой будет спектакль «Фанни», который Марк Григорьевич ставит по недавно написанной им пьесе. Это основанный на документальном материале рассказ о последних днях жизни эсерки Фанни Каплан, стрелявшей 30 августа 1918 года в Ленина.

- Два ошеломительных факта из моей собственной биографии побудили меня к написанию пьесы и постановке спектакля, - пояснил Марк Григорьевич. - Факт первый: Павел Мальков, бывший в свое время комендантом Кремля и лично расстрелявший несостоявшуюся убийцу Ленина эсерку Фанни Каплан, был мои родственником по отчиму (Григорию Розовскому). Родная сестра отчима - Роза, старая большевичка, соратница Ленина, была женой того самого Малькова.

Факт второй: в конце романа "Воскресение" Лев Толстой описывает документальную историю 17-летнего мальчика, Иосифа Розовского, который был повешен по приказу киевского генерал-губернатора за участие в революционной деятельности. Он был братом Розы Розовской. Вот такие переплетения. Наверное, отсюда мой неугасимый интерес к революции, террору, да и к самой России с её зачастую кровавой историей.

Премьера спектакля «Фанни» была намечена на весну, но карантин помешал её осуществлению.

Кроме того, в театре «У Никитских ворот» готовится к выходу мюзикл с элементами лубка «Тайна Распутина». Спектакль в постановке Марка Розовского исследует причины крушения российской империи и роль Григория Распутина в этом историческом катаклизме.

- Пьеса написана на основе исторических документов, - продолжает Розовский. - Она посвящена чрезвычайно важному отрезку нашей истории. Мы исследуем фигуру Распутина как одного из наиболее выразительных исторических персонажей того времени. Его аморальность, отсутствие интеллекта подливали масла в огонь революционной ситуации, что привело к Февральской, а затем и Октябрьской революции, и гибели императорской семьи. Это и есть предмет нашего театрального исследования. Это музыкально-поэтический спектакль, который можно назвать мюзиклом с элементами лубка. В этом будет его неожиданность. Там будет много музыки, пластических решений. Композиторы - Татьяна Смольская и я, ваш покорный слуга. Либретто и стихи песен - тоже мои. В спектакле используется музыка Стравинского, Шостаковича, Прокофьева. Это масштабное полотно. Такого рода спектакли требуют большой подготовки. Работа в самом разгаре. Мы уже приступили к музыкальным и пластическим репетициям. Премьера должна состояться до конца года.

В новом сезоне Марк Григорьевич вновь обратится к знаменитому музыкальному спектаклю «Три мушкетера», созданному вместе с композитором Максимом Дунаевским. Собственно, знаменитый советский фильм «Д'Артаньян и три мушкетера», который поставил режиссер Юнгвальд-Хилькевич, снимали по сценарию популярного в то время музыкального спектакля.

Последнюю премьеру предыдущего сезона – спектакль «Амадей» по пьесе Шеффера, можно назвать премьерой нового сезона, поскольку до закрытия театра на карантин было сыграно всего 2 спектакля.

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