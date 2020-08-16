«Русский мир» в Минске против «Майдана по-киевски»

Наш спецкор Александр коц попытался найти в Белоруссии людей, настроенных не «свалить на Запад», а сохранить отношения с Россией Фото: Виктор ПАЖИТОК

Неделю я пытался найти в Минске людей, которые осознают опасность скатывания в Майдан. Но они тоже нашли меня сами – через Телеграм. Это люди, объединенные в Белоруссии одной идеей, которую называют «русским миром». Они сплотились на почве помощи Донбассу в самые страшные времена. Возили гуманитарку в прифронтовые районы ДНР и ЛНР, вывозили из-под обстрелов детей... Я не спрашивал, воевали ли они. В Белоруссии за это сажают...

«НАШИ ЛЮДИ — КАК РЫБКИ ИЗ АКВАРИУМА, РЕШИВШИЕ ВЫЙТИ В ОКЕАН»

- Хотелось бы объединения вменяемых сил. Понять, с кем мы, позицию России интуитивно хотя бы представлять, - говорит мне один из них. Эти ребята попросили пока не называть их имен. - Мы в центре событий - в Минске, смотрим на все другими глазами. Видим координацию протеста, видим, как это делается. Видим технологии. Большинство людей выходит просто покричать. Недовольны властью. Не понимают, что потом их ждет. Мы после Донбасса прекрасно знаем. У людей довод: «Хуже все равно некуда!» Поверьте – есть куда! Мы все это видели. Это был ужас. А люди в Белоруссии к этому не готовы. Они - как рыбка из аквариума, которая захотела поплавать в океане. За этих людей страшно.

Фото: Виктор ПАЖИТОК

- Вы говорите о технологиях…

- Есть группа, которая прекрасно скоординирована. Разобрали брусчатку, указывают простестующим - где камни, но люди не кидают. Люди пока не ведутся. Это организаторы - «майданщики», они знают, что делать. И здесь для них благодатная почва! Наш человек ради эксперимента пошел в толпу, в первые ряды. Он знал, что делать в такой обстановке. Он начал говорить: надо туда уходить, сюда уходить. И вокруг него мгновенно организовалась толпа, которая за ним шла. Она увидела, что это человек, который знает, как себя вести.

- Какова ваша цель?

- Сделать все, чтобы здесь не было Гражданской войны.

Фото: Виктор ПАЖИТОК

- Сколько здесь активных пророссийски настроенных людей?

- Мало. Если с пенсионерами, то уже достаточно. Но активных – процентов 10, не больше. У нас нет своей пророссийской информационной площадки. Чем Белоруссия прекрасна? У нее была большая социальная нагрузка. Стоят восемь рабочих, убирают асфальт, все на них плюются – какая бесхозяйственность. На самом деле эти восемь человек с зарплатой, которые не идут грабить, у которых есть дома жены, дети.

Соцслужбам 80-летний человек платит меньше двух долларов в месяц, они приходят, полностью заботятся о нем, убирают, стирают, ходят в аптеку. И мы тут все еще тысячу раз помянем президента, что он сумел это все сохранить. Что не заехали олигархи, которые все сожрали, убили социалку. И весь народ не поехал в Польшу собирать клубнику пока еще. Но все это впереди.

Фото: Александр КОЦ

«ЕСЛИ БУДУТ ВЫБОРЫ, БУДЕМ ИСКАТЬ СВОЕГО КАНДИДАТА»

- А приезжаешь на Украину - убитые дороги. Больницы разрушенные, социалки нет, - говорит другой. - Но в Белоруссии люди думают, что так и надо, что им так должны. Скоро окажется, что не должен никто. Понятно, что мы это не сохраним. А мы хотим, чтобы не получилось так, как на Украине. Чтобы говорящий по-русски не пугался, чувствовал себя защищено. Как и по-белорусски. Чтобы не скатиться в ту яму, куда скатываются все революции.

- Белоруссия жила чуть-чуть похуже Польши, Чехии. Может быть, чуть-чуть – Венгрии, - приводит факты мои собеседники. - Она жила в районе четвертого места в бывшем соцлагере, не имея ничего. Но сумели как-то сохранить всю социалку. Сейчас это все разрушится. Но попробуйте объяснить это народу. Они все живут в Нью-Васюках. Потому что завтра, думают, будут космические корабли летать в Нью-Йорк и Варшаву. Люди доверчивые, добрые, отзывчивые. И они сейчас столкнутся с жестким миром. Придут на работу, а окажется, что денег нет. И они так проживут месяц-год и скажут: а где Батька? Европе мы не нужны. Там нужны только рабочие руки – клубнику собирать. Как мне грузины говорят: «У нас жены ездят стариков в Италии подмывать. А мы с детьми сидим». Если люди с этим столкнутся, они переменятся. Сейчас – будет безвластие, пойдет криминал. Люстрация, учителя несчастные будут прыгать в мусорные ящики. ОМОН - на коленях стоять. Народ очень быстро перекрасится. Допустим, будут перевыборы. Вот тогда мы будем искать своего кандидата, настроенного на дружбу с Россией.

Фото: Александр КОЦ

«ОДИН БОЛЬШОЙ НАРОД»

- А пророссийское движение здесь есть?

- Оно не оформлено, не объединено. Есть здоровые силы в России, мы к ним и обращаемся. Мы надеемся, что придут умные люди. Какие-то политтехнологи. Будут разные партии. Поэтому мы будем представлять какую-то силу, которая будет за стабильность. И за дружбу с Россией. Сейчас будем этим заниматься. Мы до сих пор больше Донбассом были заняты, чем Белоруссией.

Фото: Виктор ПАЖИТОК

- Мы – это кто?

- Единый народ. У кого-то мама – белоруска, папа – русский. И как рвать это – вообще непонятно. А будут рвать. Не польские, не литовские, не американские ценности, а наши — русские будут рвать. Я вообще считаю, что белорусы, украинцы и русские – один большой народ. И нам всем надо держаться вместе.

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