Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
- Спасибо, что вы четверть века терпите человека из провинции!
- Я не сторонник митингов, улиц и площадей, но сейчас вынужден позвать простых людей на помощь...
Фото: Павел МАРТИНЧИК
- Вы хотите реформ? Завтра начнем! Вы хотите вертолетных денег? Но вы же знаете, что деньги надо зарабатывать в полях, на фабриках!
- Литва, Польша и к сожалению наша родная Украна призывают провести новые выборы. Если мы пойдем на поводу у них, мы пойдем в штопор, мы погибнем как нация.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
- Кто будет проводить новые выборы? Кто на них пойдет- бандиты и урки? Они выползли из своих нор. Ими управляют чужие люди. А кто работать будет?
Фото: Александр КОЦ
- Мы построили красавицу-страну. Да, недостатки есть. Но кому вы ее отдать хотите? Даже мертвым буду - я вам этого не позволю! Я стою, как перед Богом. Не может быть больше 80% фальсификаций.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
- НАТОвские войска лязгают у наших ворот! Вертолеты и танки в 15 минутах от наших границ. Нам предлагают солдат НАТО: чернокожих, желторотых и белобрысых. Нас хотят одеть в лапти и погонять плеткой!
Фото: Александр КОЦ
- Спокойной жизни они нам не дадут! Ими управляют уже чужие люди, кукловоды. Они видят границы Беларуси под Минском как в 39-м, а не просто под Брестом. Не дадим!
Фото: Александр КОЦ
- Остановитесь! Загубите первого президента - это будет начало вашего конца.
- Стою перед вами на коленях - впервые в жизни. Вы этого заслужили...
Фото: Виктор ПАЖИТОК
Фото: Виктор ПАЖИТОК
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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