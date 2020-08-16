Лукашенко вывел на улицу свои 80 процентов

Наконец-то нашлись «80 процентов Лукашенко». Фото: Владимир ВОРСОБИН

Наконец-то!

Наконец-то нашлись «80 процентов Лукашенко». Я их стал целый месяц, а они вдруг явились – съехались, судя по сотне припаркованным автобусам, со всей страны.

Причем я мог все это не увидеть – милиция нашла завалявшуюся в моем рюкзаке вражескую листовку оппозиции. Запросили по рации – что со мной делать? (Никогда я не был так глупо близок к провалу)

Фото: Владимир ВОРСОБИН

Но, отобрав листовку, все-таки пропустили... Оттепель.

На площадь Независимости величественно шли колонны, словно на коммунистическую демонстрацию, украшенные актуальным на данный революционный момент вариантом белорусского флага – красным.

Фото: Александр КОЦ

Это было мощно.

Десятки тысяч сторонников (по официальным данным - 50 тысяч) шли с табличками, которые не были слишком разнообразны. Большинство гласило «За Беларусь». И лишь несколько девушек-заводил держали перед собой листок с давно не встречавшейся фразой «Я за Лукашенко».

Фото: Александр КОЦ

- Я за Лукашенко, - подтвердила женщина, стоявшая в отдалении от всех. – Потому что против него бездельники.

И рассказала свою историю. Что она, собственник одного из небольших предприятий, не может найти в свою фирму сотрудников.

Фото: Александр КОЦ

- Никто не хочет работать, - возмущалась она. - Молодежь отказывается от зарплаты в 500 долларов! Теперь модно быть всем недовольным, а заняться своей жизнью – просто лень!

- Где вы раньше были, мадам, - спрашиваю. - Где вы, 80 процентов, так долго прятались?

- Мы боимся, - женщина почти кричала. - Страшно говорить сейчас то, что думаешь. Я позавчера сказала, что я за президента, теперь в офисе со мной никто не разговаривает. Хорошо, мои рабочие - нормальные люди. Они не сидят в соцсетях, как офисный планктон – а заняты делом...

Фото: Александр КОЦ

На прощанье задаю дежурный вопрос – верит ли она, что сторонников Батьки 80 процентов. И вдруг...

- Нет, – отрезала она. - Но власть была вынуждена так сделать. Нельзя давать голосовать тем, у кого промыты мозги...

Фото: Виктор ПАЖИТОК

В центре митинга стояло одно из украшений. Представитель НОД (национальное освободительное движение) Владимир Руженков гордо держал в руках полузапрещенный в Беларуси георгиевский флаг и говорил полу-запрещенные речи. Он говорил, что ничего не важно, и белорусский Майдан тоже. Главное – сила.

Фото: Виктор ПАЖИТОК

Мол, России надо пользоваться ситуацией...

- Вы говорите, о вхождении Белоруссии в Россию – невинно интересуюсь.

- О воссоединении, – поправил меня НОДовец.

Рядом стояли белорусы. Задумчиво слушали нас, русских. И неопределенно молчали...

Фото: Виктор ПАЖИТОК

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