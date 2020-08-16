Лукашенко спросил Путина о контингенте ОДКБ. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Владимир Путин и Александр Лукашенко за два дня поговорили по телефону дважды, то есть почти столько же, сколько за весь прошлый год, когда они побеседовали трижды.

Как сообщает пресс-служба Кремля, было «продолжено обсуждение сложившейся после президентских выборов ситуации в Белоруссии, в том числе с учетом оказываемого на Республику давления извне. С российской стороны подтверждена готовность оказать необходимое содействие в разрешении возникших проблем на основе принципов Договора о создании Союзного государства, а также - в случае необходимости - по линии Организации Договора о коллективной безопасности».

То есть тема внешней угрозы Белоруссии, которую в субботу поднял Лукашенко, получила свое продолжение уже на новом уровне.

Чуть больше подробностей сообщила Пресс-служба Лукашенко. «Лидеры двух стран еще раз подтвердили договоренность, что в случае обострения ситуации в части внешних угроз стороны будут реагировать совместно в соответствии с положениями, предусмотренными Договором о коллективной безопасности».

Таким образом гипотетическая возможность введения в Белоруссию контингента ОДКБ из предположений Лукашенко стала предметом предметного разговора.

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