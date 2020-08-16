«Антител у меня много, я безопасен»: В Турции Киркорова дважды проверили на коронавирус

Артист прилетел в Бодрум на частном самолёте Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

На турецкую землю Филипп Киркоров, видимо, прибыл на очередной корпоратив, поскольку на частном самолёте вместе с артистом летел его балет и визажист.

Один из артистов балета выложил видео в Инстаграме, как во время полёта Киркоров занимается забором крови у своей команды. Таким образом артист тестировал коллектив на наличие антител с помощью экспресс - тестов.

- Антител у меня очень много, так что я безопасен, - говорит артист.

И по прилёту в Бодрум к Киркорову в гостиничный номер отправили врача, тестировать на ковид.

К счастью, заразы у артиста не нашли. Впрочем, Филипп не скрывает, что недавно переболел коронавирусом.

- Коронавирусом я, как Киркоров, болею бессимптомно, — рассказывал певец. — Маску сам больше не ношу, но всем остальным советую — так правильно. Когда-нибудь, может, я расскажу душещипательную историю, как обнаружили, что было потом. К счастью, детей недуг обошел, больше в семье никто не болел.