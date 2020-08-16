США готовятся похоронить «Евровидение». Уже создают специальную академию

Этот шаг напрашивался давно. Одна из самых поющих и прогрессивных в индустрии музыки страна (США) не участвует в крупнейшем конкурсе песни и пляски («Евровидении») — разве не странно? Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Этот шаг напрашивался давно. Одна из самых поющих и прогрессивных в индустрии музыки страна (США) не участвует в крупнейшем конкурсе песни и пляски («Евровидении») — разве не странно? Да, Америка — это не Европа, но и Австралия с Ливаном и Египтом, которым разрешено участвовать в шоу, тем более.

Поэтому рано или поздно собственное «Евровидение» американцы должны были запустить. И вот, об этой новости объявили открыто. В 2021 году в США пройдет первый в истории вокальный конкурс с открытым голосованием American Song Contest. Это будет не караоке-шоу, не проект The X Factor, а полноценное шоу, где артисты (ожидается, что даже именитые) представят абсолютно новые песни на суд публики.

В конкурсе будут представлены все 50 штатов США. И отбор будет отличаться от традиционной механики «Евровидения». Американский конкурс предполагает не три выпуска шоу (первый полуфинал, второй полуфинал и суперфинал), а 5-10 циклов, которые стартуют на региональном уровне. При этом побороться за победу могут как отдельно взятые артисты, так и дуэты и даже группы — до шести человек.

Специально под новый проект создается Американская академия конкурса песен — туда войдут эксперты, которые впоследствии сформируют жюри конкурса. Именно судьи вместе со зрителями отберут вокалистов по всем 50 штатам страны. Академиками станут художники, продюсеры, композиторы и другие известные представители музыкальной индустрии.

За организацию и запуск американского аналога «Евровидения» отвечает бывший стилист, открытый гей и один из шведских продюсеров Melodifestivalen Кристер Бьеркман. Он давно работает на европейском песенном шоу и готов адаптировать проект под американских зрителей.

- Наша привилегия — иметь возможность использовать все, что вы знаете о формате, и переделать его с самого начала, а также донести до аудитории, которую ничего не связывает с этим форматом, - объяснил он.

Помогать шведу будет Бен Сильверман — американский медиаменеджер и бывший сопредседатель NBC Entertainment и Universal Media Studios, выпускавший шоу «Кто хочет стать миллионером», «Большой брат» и «Слабое звено». Именно компания Сильвермана Propagate Content и снимет новое вокальное шоу.

Бен Сильверман Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Также работать над воплощением амбициозной идеи станет Андерс Ленхофф — писатель и режиссер, исполнительный продюсер «Евровидения-2019».

За техническое оснащение и производственные мощности будет отвечать Ларс-Ола Мельциг — шведский продюсер, с 2000 года занимающийся «Евровидением» в качестве директора по производству.

Ларс-Ола Мельциг Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бюджет нового проекта оценить пока сложно, но раз уж на классическое «Евровидение» траты порой достигают 45 миллионов евро (3,8 млрд рублей), то американцы, знающие толк в грандиозных шоу, на собственный глобальный музыкальный проект не поскупятся и потратят никак не меньше. Планируется, что премьера шоу American Song Contest состоится в 2021 году.