Секреты Полишинеля: Шон Пенн тайно женился, Александр Гордон тайно развелся, дочь Бодрова тайно вышла замуж

Александр Гордон тайно развелся с женой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В век тотальной цифровизации прятаться от общественности довольно сомнительная затея. Особенно, когда дело касается публичных личностей, живущих под пристальным вниманием аудитории. И все же некоторым звездам удается скрыть важные события из личной жизни. Правда, ненадолго.

Шон Пенн

Лауреат «Оскара» Шон Пенн, которому на днях стукнет 60 лет (!), сделал себе хороший подарок и, никого не предупредив, женился на 28-летней австралийской актрисе Лейле Джордж.

О событии не знал никто, кроме самых близких. Да особо и не подозревал — ведь пара уже четыре года вместе. Зачем им эти кольца? Ан нет. Подруга пары Ирена Медавой опубликовала в инстаграме фото рук молодоженов, на которых красовались новенькие обручальные колечки.

Фото: Instagram.com

Этот брак стал третьим для голливудского актера (до этого Пенн жил с Мадонной, Робин Райт, а еще встречался с Шарлиз Терон).

Александр Гордон

Режиссер, интеллектуал и телеведущий Александр Гордон тоже без шума и пыли изменил гражданский статус. Теперь он свободен. После шести лет брака Пресненский суд Москвы подтвердил развод звезды с 26-летней Нозанин Абдулвасиевой. Согласно протоколу суда, событие пришлось аккурат на день рождения девушки — 17 июля. Но обнародована информация была совсем недавно. Адвокат Александра Гарриевича Жанна Маргулис объяснила, что так надо — адвокатская тайна не подразумевает разглашение конфиденциальной информации, даже когда речь идет об известных людях. Развод прошел мирно и по-взрослому. Как мы помним, четвертая жена родила Гордону сыновей Александра (6 лет) и Федора (3 года), на которых телеведущий теперь будет регулярно высылать алименты.

Александр Гордон с бывшей супругой и сыном. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ольга Бодрова

Дочь актера Сергея Бодрова, тщательно скрывающаяся от внимания прессы и публики, вышла замуж. Избранником выпускницы ГИТИСа Ольги Бодровой стал коллега — актер Маяковки Сергей Быстров, который старше девушки на восемь лет.

Церемония прошла без пафоса и лишнего ажиотажа в одном из загсов Москвы, после чего молодожены вместе с родителями и родственниками отметили важное событие на теплоходе по Москва-реке.

Не обошлось без претенциозной актерской фотосессии.

Аккаунты в соцсетях Ольги закрыты, поэтому приятную новость узнали только самые близкие актрисы, которых она допустила в свой круг общения.

Фото:facebook.com/olya.bodrova.33

Зара

Выпускница «Фабрики звезд» Зара дважды побывала замужем и воспитывает сыновей Максима и Даниила от начальника Управления фармации Департамента здравоохранения города Москвы Сергея Иванова.

Личные отношения певица афишировать не привыкла, поэтому и нынешний статус звезды до сих пор скрыт под покровом тайны. Однако во время празднования своего дня рождения Зара дала слабину и засветила на руке кольцо, сильно напоминающее обручальное. На безымянном пальце правой руки. Подписчики тут же обратили на это внимание сразу после того, как артистка выложила видео с задуванием свечи. Ролик был подписан недвусмысленно: «пусть сбудется».

Все расспросы о, возможно, приближающейся свадьбе Зара до сих пор игнорирует.