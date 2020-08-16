«Три дня перемещали только в наручниках, светило от 15 лет до расстрела»: Что рассказали освобожденные в Белоруссии россияне

32 человека вернулись накануне в Москву. Фото: Канал "Россия-24"

Лица части из тех 32 человек, кого освободили в минувшую пятницу и, кто давал интервью телеканалу Россия-24, закрывали медицинские маски, у некоторых - очки. Но они не просили изменить их голоса — и они звучали искренне, аргументированно, серьезно. Люди, которых по наводке украинского СБУ задержал спецназ КГБ Белоруссии по подозрению «в организации беспорядков в республике", оказались ни в чем не виноваты. Потому их вернули на родину. Где они рассказали журналистам ВГТРК подробности своей истории.

ПРИВЕТ ОТ ПЕТРОВИЧА

- С нами связался некий Сергей Петрович. Он представился куратором и предложил работу на охране нефтяных объектов в Ливии, Сирии и в других странах. Первоначально он вызвал подозрения. Но в дальнейшем, в общении он называл такие моменты, которые не мог знать человек со стороны, человек, который бы не имел реального отношения к боевым действиям. Дальше Сергей Петрович просит увеличить количество охраны с 30 человек до 60, потом до 180. И необходимо поменять всю схему. Первоначально шла речь о Ливии и Сирии. А звонил он с сирийского номера и предложил 30- человек в охрану, потому до 60, потому до 90. Потом увеличил состав охранного объекта до 180. Основное требование его как работодателя — наличие боевого опыта. Донбасс его интересовал в первую очередь и Сирия.

ОДНОСТОРОННИЕ НОМЕРА

- Человек, который звонил с сирийского номера, на который нельзя было перезвонить, начал задавать вопросы про участие в боевых действиях на Донбассе. После этого он спросил, есть у вас есть еще люди, которых вы можете рекомендовать. И он предложил связаться со старшим группы. С ним побеседовал. Однотипные вопросы о боевых действиях в Сирии и на Донбассе. Потом в дальнейшем была связь со старшим группы. Связь либо по телефону, либо по мессенджерам. Старшего группы увидели в Москве — подошел, познакомился, Пообщались, постояли. Особых подозрений не было. Люди были такие - знакомые моих знакомых. Я про них слышал, знал они не будут заниматься глупостями, Мне было предложено работать по техническому оснащению периметров.

- Сергей Петрович задавал вопросы, по поводу дат — когда какие события. Детальный разговор, касаемый украинских событий Донбасса. Я понял, что я подхожу - и ждал дальнейших распоряжений.

«НИКОГДА НЕ ВИДЕЛ ЛАРИСУ НИКОЛАЕВНУ В ЛИЦО»

- Дальше на нас вышла Самарина. Она представилась как Лариса Николаевна. Я никогда ее не видел в лицо, она представилась логистом. Она и занималось нашей логистикой от Москвы до Венесуэлы — как она обозначала. Венесуэлой это стало тогда, когда было обозначено, что Сергей Петрович погиб. И когда было сказано, что в течение двух недель будет назначен новый куратор. Этот куратор позвонил и представился Артуром. Он звонил с номера Венесуэлы, и вел разговор о том, что мы едем на охрану объектов «Роснефти» в Венесуэлу. Потому позвонила Самарина. Оплатила нам автобус — и мы отбыли до границы, до Минска, и на границе Белоруссии нас встречал обозначенный человек.

Люди, которых по наводке украинского СБУ задержал спецназ КГБ Белоруссии по подозрению «в организации беспорядков в республике", оказались ни в чем не виноваты. Фото: www.youtube.com

«СТЫКОВКА НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ»

- Новые вводные поступили от Самариной 24 июля. За стуки до убытия самолетом тем рейсом, что она запланировала изначально, на 25 июля. Она сказала, что у нее не получается состыковать рейсы Минск - Стамбул - Гавана - Каракас. Так как у нас было 33 человека, и не хотелось бы, чтобы мы долго находились в транзитной зоне в Турции. Сказала, что закажет новые билеты на 30 июля. 25 июля мы спустились в ресепшен гостиницы, где мы жили — там были распечатаны новые билеты. После чего она предложила убыть для отдыха в санаторий «Белорусочка».

ЗАСАДА В «БЕЛОРУСОЧКЕ»

- Там находились до 4 часов утра 29 июля. Купались в озере, гуляли, поддерживали физическую форму. Никаких эксцессов не было. Я подходил к старшему — тот объяснил, что идет состыковка рейсов. Не было ощущения, что идет какая-то игра — просто накладка. Деньги поступили на оплату санатория, питания.

- Как задерживали? Грохот, двери повылетали, руки вверх, лицом в пол, оружие наставили, в лицо светили, потом пакеты или простыни на голову, дурацкое ощущение.

- Отвезли в разные места. Кого-то в райотдел милиции. Думали, ошибка, в течение дня исправят. Ощущение сюрреализма. Какие-то вопросы о боевиках. Нам дали бумаги что мы подозреваемся в подготовке массовых волнений и покушение на государственный строй. И срок начинается от 15 лет — и до смертной казни. Кого-то держали на голых нарах, без матрасов. Первые три дня перемещения только в наручниках. 293-й статьи УК РБ — подготовка к массовым протестам и вооруженное сопротивление правоохранительным органам. Называли фамилии белорусов, которых мы до приезда не знали. В СТ-8 в Жодино отвезли через 3 дня, два часа ехали в наручниках.

НЕ БИЛИ, НО И НЕ ИЗВИНИЛИСЬ

- Консул на вторые сутки появился, обозначил, что Россия нас поддерживает, все что у нас было в наличии допустимо для провоза через аэропорт. Спросил, не бьют ли нас. Нас не били,

- Перед тем как отпустили, за сутки до того была беседа с представителем правоохранительных органов Белоруссии. Нам было сказано: разобрались, вас отпустят в течении недели. На следующий день со рудник тюрьмы заявил: собирайтесь и с вещами на выход. Собрали в одной комнате нас всех, сказали, что во всем разобрались, и мы свободны. Сказали, что ситуация была тяжелая. Никто перед нами не извинился. Все вздохнули. Вывели во двор, погрузили в автобус, с милицейским сопровождением довезли до границы,

- Никто из наших не знал ни про какие выборы, люди в полях работают, на дорогах спокойно. Только в гостинице услышали про выборы...

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