Михаил Дегтярёв: Семье Хабаровск нравится. Сходили на танцы, на футбол, присматриваем квартиру...

Михаил Дегтярёв с семьей. Фото: Предоставлено пресс-службой

- Здравствуйте!

- Привет, Александр. Что новенького там, в столице?

- А чего новенького? Ждем вас у нас в «Комсомолке». А у вас?

- Мы вот выиграли, СКА (Хабаровск) у «Волгаря» из Астрахани, 1:0.

- Да вы что! Вы с сынишкой были?

- Я болел за нашу команду.

- Как вы болели, что вы кричали, Михаил Владимирович?

- Как что? Кричали: «Ха-ба-ров-ский СКА!»

- Сильно, громко? Можете повторить?

- (несколько смущенно) Нет, хватит, чего мы, в шапито, что ли, е-мое!?

- Вопрос такой. Почему вас зовут на митинги, а вы пошли на танцы?

- Как - почему? Потому что я сказал, что буду со всеми общаться. И общаюсь.

Хожу и на маленькие митинги, и на сходы, и на танцы, и на стадион, и по набережной прогуливаюсь.

Потом, если говорить о танцах, то они были, во-первых, согласованы с Роспотребнадзором, выдерживалось расстояние соответствующее, все были в масках, на открытой площадке, - все как положено. Поэтому я за соблюдение закона.

- А вы не танцевали?

- Пританцовывал. У меня сын на руках младший был. Ванятка.

- Я надеюсь, снимочки будут?

- Да полно в интернете снимков.

- Скажите, а Галина рядом сейчас у вас?

- Нет.

- Трубку вы не сможете передать?

- Нету ее. Она пошла детей кормить.

- Это где-то далеко?

- Да нет, здесь где-то. Недалеко.

- Не будем трубку передавать?

- Нет.

- Я вопрос ей какой хотел задать? Как она расценивает указ президента Владимира Путина о назначении Михаила Дегтярева врио губернатора Хабаровского края? Вы не спрашивали об этом?

- Спрашивал, конечно. С радостью она оценила указ президента.

- Понял, ясно.

- А чего ей огорчаться-то? Она всегда поддерживает меня. А я всегда президента поддерживаю.

Михаил Дегтярёв с семьей. Фото: Предоставлено пресс-службой

- Понял. Вся семья за президента. Скажите, пожалуйста, в прошлом интервью - тоже таком домашнем - вы мне говорили, что вы посмотрите – дом или ипотека... Ну, для постоянного проживания.

- Мы посмотрели уже три квартиры.

- Сколько комнат?

- Большие смотрим. Нам надо минимум четыре-пять. У нас же четыре сына. Смотрим большие квартиры.

- Чего-то нравится, подходит?

- Одна прям мне понравилась вообще. Только цены кусаются.

- Да вы что? Дорого?

- Сумму всю, конечно, мы сразу не внесем. Придется брать ипотеку, это точно.

- Ну ладно, чего. Ясно. А вы к 1 сентября хотите уже переехать? Или как?

- Вопрос открыт.

- Когда это вы решите, где начнете учиться?

- Посмотрим. Сложно сейчас вот так с ходу, с шашкой наголо. Много очень вопросов, связанных с переездом семьи. От того, где жить, заканчивая – где учиться, как учиться, с кем учиться.

Расстояние... На чем ездить. Сейчас машину, чтобы оттуда (из Москвы. - А. Г.) сюда перегнать, я не знаю, сколько времени уйдет. Дней десять, наверное. И кто ее будет гнать. На поезде перевозить?Это же не вот просто – щелкнул пальцем и переехал. У меня четверо детей...

- Вы же большой начальник.

- Ну, конечно, но - я служебное положение не использую.

- Вообще?

- Семейные дела с государственными не путаю. И чужую, как, помните, в кино, шерсть с государственной – тоже. Точнее, свою с государственной.

- Супруга придерживается этого?

- Конечно. Она очень скромная девушка.

- А еще два ваших сына - они сейчас у ее родителей или у ваших?

- У моих, в Москве. Мои в Москве живут. Дом моих родителей стал популярен очень.

- Серьезно?

- Ну да. В Москве.

- То есть - вы вообще не собираетесь использовать никакое служебное положение?

- Никак не собираюсь и никогда не использовал.

- У вас какая машина?

- Служебная?

- Нет, я имею в виду, вы хотите гнать из Москвы.

- «Мерседес GLS» у моей жены. Он же во всех декларациях. Весь мир знает об этом. Уже оценил цвет, все знает.

- Может, Владимир Жириновский поможет как-то?

- Нет.

- А партийные если полномочия? Я знаю, что лидер ЛДПР помогает своим партийцам.

- Это всегда. Это вообще святой человек.

- Мы однажды после Парада Победы шли, и он - к нам: какие жалобы? Мы в шутку говорим: да зарплата там типа… Он раз – и главному нашему написал письмо. Таким-то таким-то поднять зарплату. Представляете?

- Да, он очень заботливый, реально, сердобольный человек.

- Скажите, сыну вашему как Хабаровск?

- Да отлично. Он говорит: можно я, говорит, здесь останусь? Старший.

- А вы - что?

- Мы на семейном совете будем решать. Остаться-то можно, а в школу-то куда он будет ходить? Надо все взвесить, посмотреть, везде ли как бы его готовы, точнее, где его готовы взять. Классы-то сформированы, мест нигде нет. Ни в Хабаровске, ни в Москве. Это непросто.

- А вы пытались где-то устроиться?

- Ну, я навел справки. И продолжаю их наводить.

- Чего, нигде не берут?

- У нас полный комплект везде.

- Они говорят?

- По крайней мере, да.

- Они знают, вы представляетесь, что это - Михаил Дегтярев, временно исполняющий обязанности губернатора?

- Да это не имеет никакого значения на самом деле. Я за то, чтобы система работала. Положено в классе 32 максимум человека в некоторых школах, значит, больше нельзя.

- А так ему понравилось... А супруге понравился город?

- Понравился. Она гуляет который день. Все парки уже обошла, набережную - вдоль и поперек.

- Молодец какая. Галина там не освободилась?

- Нет.

- Понял. Вы не хотите, чтобы она ответила на мои вопросы?

- Нет, я не знаю, нет ее.

Михаил Дегтярёв с семьей. Фото: Предоставлено пресс-службой

- Самому маленькому - как?

- Балдеет. Тоже нравится ему в Хабаровске. Воздух, танцы ему нравятся, вообще все нравится.

- Он меньше плачет в Хабаровске сейчас, чем в Москве, не капризничает, в смысле?

- Да отлично себя чувствует. (Самому младшему Ивану - три месяца. - А.Г.) Вообще, Хабаровск – это для него. Лучший город земли, я уже понял.

- Скажите, а вот тех двух еще сыновей когда вам привезут?

- Не знаю, будем решать. Пока ничего не могу сказать.

- Ясно.

- Побегу, Александр. У меня тут целая очередь. Я в воскресенье ведь тоже работаю.

- А мы с вами сейчас тоже работаем.

- У меня тут несколько собеседований с будущими министрами.

- В общем, если вам где-то неловко какие-то вопросы бытовые решать, вы нам скажите, у нас там и редакция есть, и радио.

- Ладно, я там был.

- Я знаю, мы уже опубликовали. И, если чего, мне звоните, я подключусь.

- Я вам хочу сказать, что тут отличная редакция «КП».

- У нас везде отличная.

- Вообще супер. Профи ребята.

- Какого числа вас ждать?

- Не знаю, посмотрим.

- Нам минут 30-40 надо, ладно?

- Будем посмотреть.

- Спасибо, удачи, обнимаю, привет Галине.

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