Противники Батьки собрали митинг втрое больше, чем он

Противники Лукашенко собрали невиданный по массовости митинг Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Митинг оппозиции, начавшийся в Минске буквально через час после марша за Лукашенко, набрал, визуально, куда бОльшую толпу. Даже не толпу, а море. Фантастически много людей! За все время, что я поездил и посмотрел разных «цветных» революций, первый раз вижу, чтобы столько людей выходило в город.

Думаю, здесь примерно 200 тысяч человек (оценка по ощущениям - считать здесь даже бессмысленно, весь центр Минска сплошной человеческий котел), отправился в путешествие к зданию правительства. Вопреки белорусским обычаям, люди вышли на проезжую часть. Людей настолько много, что идем медленно. Но само шествие - очень громкое. Обидные кричалки в адрес президента. Призывы отдать под суд тех, кто считал голоса на выборах... Гигантский красно-белый национальный флаг, который в свое время отменил Лукашенко, введя вместо него красно-зеленый, с белорусским узором.

Центральная площадь еще не остыла от шествия за Лукашенко. Здесь только что стоял и сам Батька, обращаясь к своим сторонникам. Видимо, президент надеялся, что к нему придет больше людей, чем к оппозиции. Но и тут потерпел сокрушительное поражение (для сравнения — на провластный митинг пришло, по официальным данным, 65 тысяч человек).

На улицы белорусской столицы вышли около 200 тысяч человек Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Протестующие расположились у здания правительства. Об их планах, по-моему, не знают даже они сами. Впрочем, белорусы такой странный народ, что если они вечером спокойно разойдутся по домам да еще уберут за собой, я не сильно удивлюсь.

Вокруг нет ни милиции, ни ОМОНа. Власть то ли совсем ослабела, то ли «предлагает» демонстрантам совершить попытку захвата здания? Тогда у силовиков появится основание для зачистки города. Но оппозиция помнит, как в 2010 году разбитая дверь именно в этом здании стоила демонстрантам жестокого разгона и тюремных сроков...