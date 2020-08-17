Анекдоты: Горожанин - это если конский навоз для тебя пахнет цирком

Hа экзамене. Профессор:

- Вы, трое, прекратите передавать друг другу записки!

Студент:

- Это не записки, это мы в преферанс играем.

- Hу тогда извините.

* * *

Вот снимут годиков через пять про все это фильм, назовут его что-то вроде «Апокалипсис-2020», добавят личную драму неосторожного лаборанта, землетрясение, зомби, враждующие спецслужбы.

А я, если доживу до премьеры, буду говорить мелким:

- Ну почти так все и было - да. А вон с тем зомби мы антисептик на кладбище пили.

* * *

- Будь со мной! Я тебе буду в постель приносить кофе!

- Я замужем.

- Два кофе!

* * *

- Дорогой, тебе нравится мое новое платье?

- Да.

- Но ты даже не взглянул на него!

- Но я же сказал правильный ответ...

* * *

Через три тысячи лет археологи откопают солярий и подумают, что мы жарили людей.

* * *

Никогда и ничего не откладывайте на завтра!

Лучше - на послезавтра, чтобы всегда иметь два свободных дня.

* * *

- Как много молодежи на самокатах!

- Да, растет поколение с одной длинной и сильной ногой.

* * *

А премия «Мать года» уходит моей сестре, которая приучила ребенка, что в киндер-сюрпризе шоколад - это для взрослых, а для детей только игрушка.

* * *

На мужском инет-форуме. Вася:

«Жена уехала в отпуск. Денег оставила исключительно на пропой. Как сэкономить на еду? Может быть, кто-то сталкивался с подобной ситуацией?..»

* * *

- Неужели я больше не увижу турецких пляжей и европейских улиц?

- Увидишь, на ТВ уже готовится передача «Клуб бывших путешественников».

* * *

Прочтя состав чупа-чупса, понимаешь, что для здоровья лучше съесть палочку, на которой он держится…

* * *

Миша зарядил водяной пистолет самогоном.

Первым на расстрел радостно встал дед…

* * *

Записка на холодильнике: «Творог прокис, коту не давай. Приду с работы, сырники тебе сделаю».