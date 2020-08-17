Анекдоты: Горожанин - это если конский навоз для тебя пахнет цирком

Hа экзамене. Профессор:
- Вы, трое, прекратите передавать друг другу записки!
Студент:
- Это не записки, это мы в преферанс играем.
- Hу тогда извините.
* * *
Вот снимут годиков через пять про все это фильм, назовут его что-то вроде «Апокалипсис-2020», добавят личную драму неосторожного лаборанта, землетрясение, зомби, враждующие спецслужбы.
А я, если доживу до премьеры, буду говорить мелким:
- Ну почти так все и было - да. А вон с тем зомби мы антисептик на кладбище пили.
* * *
- Будь со мной! Я тебе буду в постель приносить кофе!
- Я замужем.
- Два кофе!
* * *
- Дорогой, тебе нравится мое новое платье?
- Да.
- Но ты даже не взглянул на него!
- Но я же сказал правильный ответ...
* * *
Через три тысячи лет археологи откопают солярий и подумают, что мы жарили людей.
* * *
Никогда и ничего не откладывайте на завтра!
Лучше - на послезавтра, чтобы всегда иметь два свободных дня.
* * *
- Как много молодежи на самокатах!
- Да, растет поколение с одной длинной и сильной ногой.
* * *
А премия «Мать года» уходит моей сестре, которая приучила ребенка, что в киндер-сюрпризе шоколад - это для взрослых, а для детей только игрушка.
* * *
На мужском инет-форуме. Вася:
«Жена уехала в отпуск. Денег оставила исключительно на пропой. Как сэкономить на еду? Может быть, кто-то сталкивался с подобной ситуацией?..»
* * *
- Неужели я больше не увижу турецких пляжей и европейских улиц?
- Увидишь, на ТВ уже готовится передача «Клуб бывших путешественников».
* * *
Прочтя состав чупа-чупса, понимаешь, что для здоровья лучше съесть палочку, на которой он держится…
* * *
Миша зарядил водяной пистолет самогоном.
Первым на расстрел радостно встал дед…
* * *
Записка на холодильнике: «Творог прокис, коту не давай. Приду с работы, сырники тебе сделаю».