Политолог: Лукашенко не мог просить ввода российских войск, а Россия никогда бы не пошла на это

Владимир Луценко уверен, что Лукашенко никогда бы не обратился к России за военной помощью Фото: REUTERS

Два разговора состоялись за короткий срок у лидера Белоруссии с руководителем России. Как официально было сообщено в Кремле — звучала просьба о помощи. И Москва помощь, как говорят, пообещала.

За комментариями "КП" обратилась к полковнику ФСБ в отставке Владимиру Луценко, который видел развитие конфликтов не в одной горячей точке...

- Дважды за короткий срок общались главы двух союзных стран. Не поздновато ли Минск обратился к Москве за помощью?

- Ничего еще не поздно. Мы то это уже прошли, все эти ступени. Когда наблюдали развал Союза —уже тогда возникало ощущение, что определенные стадии нестабильности придется преодолеть по очереди всем республикам бывшего СССР. Как корь, которой должны все переболеть, причем желательно в детстве.

- Началось с Закавказья?

- Скорее, все-таки с Прибалтики. Потом Кавказ. Потом Средняя Азия. Белоруссия все эти 30 лет казалась самой стабильной и спокойной.

- Последний остров?

- Тогда миновало, а сейчас бацилла достала и их. Как они учтут ошибки прошлые, допущенные в других республиках — до сих пор не ясно. Потому что непропорциональные действия полиции — об эти грабли многие уже спотыкались. Сначала со страху наломают дров. А потом долго расхлебывают.

Подавление протестов военной силой было ошибкой белорусского лидера Фото: REUTERS

- Период «с дровами» мы сейчас наблюдаем?

- Да, они этот период уже получили. Сейчас мы должны увидеть, насколько здоровые силы общества смогут стабилизировать ситуацию. Ведь Минск, действительно, еще не вся Белоруссия. И пока же люди требуют наказать полицию за жестокость и хотят правды по итогам выборов. Никто же не требует вступления в НАТО или как-го то разрыва отношений союзнических с Россией. Мотивы у людей разные на протестах...

- Что сейчас главное?

- Главное — успокоиться. Чтобы на первый план вышли требования народа. А не кучки людей, которых обидели. Пусть даже несправедливо. Тут бы дров не наломать таких, что потом и Украина покажется раем.

- «Против кого» Лукашенко просил помощи?

- Впечатление, что Прибалтика взбесилась. Там окопались всякие недобитки, националисты. С Украины уже звучат определенные голоса недовольства. Если говорить о НАТО, то ее структуры точно никуда не полезут. В Западной Европе своих проблем полно, им бы с внутренними трениями разобраться — противостояние Греции с Турции одно чего стоит.

А вот нечисть другого плана на Белоруссию сейчас будет лезть.

Не исключено, что попытка устроить в Минске майдан была устроена странами бывшего соцлагеря. Фото: REUTERS

- Уточните?

- Фонды будут создаваться, финансы бросаться будут большие. Потом митинги наскучат. И надо будет делать что-то более серьезное. И всякие злодеи могут спровоцировать на крайние меры.

- Под "крайними мерами" вы не имеете ввиду отправку наших спецподразделений?

- Лукашенко не мог просить ввода российских войск (ОДКБ - это отдельная тема), а Россия и не пошла бы никогда на это по отношению к Белоруссии. Наше руководство на эмоции уже не поддается, это могло бы только усугубить ситуацию. Поддержка может быть моральной, экономической, внешнеполитической...

Сейчас главное, чтобы Лукашенко услышал требования народных масс. Фото: REUTERS

- В вашем подразделении служили белорусы?

- Да я сам учился в знаменитой Минской школе КГБ. Чуть ли не все наши руководящие кадры в свое время прошли через эту знаменитую школу. И Комитет госбезопаности Белоруссии был одним из самых мощных в СССР. У них был богатый опыт борьбы и с ОУНовским подпольем (да, это касалось не только Украины), а в свое время и с «польскими проявлениями». Но вот опыта, как справляться с такими негативными явлениями, как например в Закавказье, на Северном Кавказе или в Приднестровье у них, конечно, не было.

Им сейчас надо прежде всего "осмотреться в отсеках". Успокоиться самим и успокоить окружающих.

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