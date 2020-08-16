Белорусская оппозиция завела свой «Миротворец»

В Беларуси оппозиция хочет призвать к ответу власть при помощи своего "Миротворца" Фото: REUTERS

Напомню, что украинская база «Миротворец» появилась в августе 2014 года, после фатальных поражений ВСУ на Донбассе. На Украине началась «охота на ведьм». Официально, сайт «Миротворец» - «интернет-представительство Центра исследований преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности граждан». В базе «Миротворца» собрана личная информация людей, которых создатели «Миротворца» считают «сепаратистами» или «агентами Кремля».

Митингующие настроены решительно. Фото: Владимир ВОРСОБИН

Чтобы попасть туда, достаточно съездить в Крым и опубликовать фото с пляжа в Ялте. Украинские власти много раз открещивались от «Миротворца», но «державная варта» (погранслужба), не стесняясь проверяет всех въезжающих в страну россиян через этот сайт, отлавливая врагов Незалежной. Автор этих строк, тоже находится в базе «Миротворца». Белорусский «Люстратор» - пока лишь Телеграм-канал с тысячью подписчиков, но общий тренд понятен. Последний пост в «Люстраторе»:

«Петр Петровский, политический аналитик…активно выступает в поддержку Лукашенко…разоблачал иностранное вмешательство…ведется работа над тем, чтобы найти его адреса и номера телефонов».

или

«Вот такие пропагандистские статьи публикуют в газете «Беларусь сегодня». В ней прихлебательница Лукашенко Людмила Гладкая называет мирных протестующих погромщиками…уважаемая Людмила! Пакуй чемодан».

Митингующие держат плакаты с фотографиями жертва силовиков. Фото: Владимир ВОРСОБИН

Кроме десятков журналистов и чиновников, в базу «Люстратора» попал даже протоиерей храма Всех святых в Минске – за свою очень сдержанную проповедь и призыв к миру и согласию. То есть, если оппозиция победит, люстрировать будут всех, кто не согласен с "демократическими преобразованиями" в Белоруссии. Так, как это было сделано на Украине. Стоит это запомнить, не верить обещаниям и не тешить себя иллюзиями.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Три дня перемещали только в наручниках, светило от 15 лет до расстрела»: Что рассказали освобожденные в Белоруссии россияне

32 человека вернулись накануне в Москву (подробности)