От Гродно до Бреста: Как прошли митинги оппозиции за пределами белорусской столицы

Многотысячный митинг оппозиции в Минске Фото: Павел МАРТИНЧИК

В ГРОДНО МНОГОЛЮДНО

Без заметных инцидентов, связанных с противостоянием с полицией, прошло шествие в 350-тысячном Гродно (этот областной центр старше Москвы). Если два дня назад на шествии насчитали около 20 тысяч человек, то сейчас людей с красно-белыми флагами и плакатами, направленными, в том числе, против действующего лидера страны, было как минимум не меньше. Прошедшие по улице Кирова на площадь имени Ленина люди, в том числе работники крупнейшего предприятия «Гродно Азот», не встречали никакого противодействия со стороны органов правопорядка (их представителей практически не было видно).

На городском мосту растянули огромный красно-белый флаг. За митингующими ехали мусоровозы.

Митинг в Гродно. Фото: tut.by

В БРЕСТЕ ФЛАГУ МЕСТО

Аналогичную гродненской, но несколько менее многолюдную акцию провели противники нынешнего руководителя страны в пограничном Бресте (население которого всего на 20 тысяч меньше, чем в Гродно). Двуколор, который у Белоруссии был в 1918-1919 годах и с 1991 по 1994-годы, длиною почти в сто метров жители города-крепости пронесли на центральную площадь Бреста (которая также носит имя основателя Советского Союза). К пришедшим горожанам вышел глава горисполкома Александр Рогачук и руководители местных силовых структур. Характерно, что тут главным лозунгом было «Выпускай!» - по отношению к задержанным, что содержатся в местных изоляторах. Мэр заявил «мы вас услышали», прозвучало и «примиряющее» выступление представителя католической церкви,

Митинг в Бресте. Фото: tut.by

БАЙКЕРЫ В ВИТЕБСКЕ

В два часа дня в воскресенье стали подтягиваться к городской площади Победы граждане в 360-тысячном Витебске. Люди выстраивались вдоль улицы Ленина, на противоположной стороне в цепь выстроились медики в белых халатах. Подтянулась и делегация железнодорожников. В течение двух часов по разным подсчетам собралось от трех до четырех с половиной тысяч человек (позже оценки выросли), которые двинулись по тротуарам в сторону площади Свободы, что оказалась заблокирована автобусами и машинами.

В колонне наблюдались даже молодые мамы с колясками, а все шествие некоторое время сопровождали байкеры из клуба «Псы дорог». Машины милиции проезжали мимо, не реагируя на толпу, в том числе, когда она достигла СИЗО, у которого также звучали требования отпустить задержанных. Лишь у здания Витебского УВД обозначились группы правоохранителей, а из расквартированной рядом части ВДВ звучал государственный гимн. Обошлось без столкновений и задержаний.

В Гомеле похоронили погибшего в СИЗО и вышли на митинг. Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

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