Вопрос дня: Как нам сохранить Белоруссию и Союзное государство?

На митинге за Лукашенко в Минске мелькали и российские флажки... Фото: Vasily Fedosenko/REUTERS

Владимир БОРТКО, режиссер:

- Поскольку для нас Белоруссия не просто братская страна, но еще и чрезвычайно важный форпост перед Западом, то помощь от нас будет всемерная. Сейчас электорат Лукашенко активизируется - и все будет нормально. После того как электорат оживится, никакого ввода войск не потребуется.

Гедиминас ТАРАНДА, заслуженный деятель искусств РФ:

- Мы с Белоруссией в одном духовном пространстве, это не может измениться за час. Если оторвут Белоруссию, это катастрофа для России. Мы обязаны разговаривать с людьми, слышать их. И наша страна должна помочь разрешить ошибки.

Андрей ТУМАНОВ, глава «Садоводов России»:

- Лучшая помощь белорусам - не руководить. Кто хочет помочь, пусть помогает материально. Не думаю, что уже этой осенью изменятся поставки картошки и тракторов в Россию. У белорусских продуктов хороший имидж.

Рустам ТАНКАЕВ, Торгово-промышленная палата РФ:

- Белоруссия хочет получать энергоносители бесплатно, а потом перепродавать их в Европу - это основная часть бюджета их страны. У них экономика распределительная. При отсутствии внешней поддержки это приводит к распаду режима.

Елена ДРАПЕКО, депутат Госдумы:

- Надеюсь, что все образуется и связи будут укрепляться. Это связи глубинные. Да, интеллигенция всегда оппозиционна. И власть, как правило, не безгрешна. Но я знаю, что белорусское руководство всегда относилось внимательно к просьбам деятелей культуры. С нашей стороны должна быть оказана любая помощь для поддержания стабильности.

Максим СУРАЙКИН, глава «Коммунистов России»:

- Лукашенко разумный человек и понимает, что интеграция лишь плюсы несет его стране. А альтернативный ему кандидат только на Запад ориентирован будет. России надо поддерживать здоровые силы. Мы должны идти к единому гражданству.