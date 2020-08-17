Геннадий Бартухин, президент Национального банного объединения: Надежду дарит на земле парильщик людям…

В России сейчас работает лишь порядка 4 тысяч банных комплексов. А регулярно (хотя бы раз в неделю) бывает в русской бане 1 процент населения. Фото: ТАСС

«Нет, мы не банщики. Читайте Гиляровского»

- Геннадий, а можно сказать, что вы главный банщик России?

- Нет главных. И вообще слово «банщик», оно, наверное, неприменимо к нашей профессии. Еще Гиляровский писал в книге «Москва и москвичи» о том, что банщик - это человек, который… Ну, условно, банный официант. Он приносит пиво и так далее. А человек, который в парной, это парильщик.

- Есть еще такая русская процедура - купание после парной в снегу или в проруби.

- Русская баня - это стержень здорового образа жизни, а на него можно «насаживать» что угодно. В том числе и закаливание со снегом и холодной купелью, другие водные процедуры. А еще горячий чаек после парилки или прохладный квасок…

Геннадий Бартухин, президент Национального банного объединения

- А водочка?

- Ни в коем случае!

Ведь что делает парилка? У нас учащается сердцебиение, происходит равномерное распределение крови по всему организму. С потом выпариваются вредные вещества, очищаются клетки. Вы расслабляетесь, вам хорошо, спокойно. Вы на время забываете о проблемах, психологически отдыхаете. Так зачем вам водка?

- Надежду дарит на земле...

- ...парильщик людям.

Иди ты в баню,

если хочешь

быть здоров!

- А сколько у нас вообще народу пользуется банями?

- На сегодняшний день активных пользователей русской бани по России менее 1 процента.

В России проводятся чемпионаты по банному мастерству Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Да вы что? И до какого процента вы хотите довести число любителей бани? До 100?

- До 20 хотя бы. Если получится, я буду считать, что моя жизнь прожита не зря.

Я более 25 лет провожу сеансы коллективного парения в Ржевских банях. Это одна из знаменитых общественных бань в Москве. Их у нас всего 3, которым больше 100 лет: Сандуны, Селезневские и Ржевские. И вот все эти четверть века пропагандирую, как правильно ходить в баню, как правильно ощущать пар.

Мы совместно с Московским государственным институтом физической культуры, спорта и туризма имени Юрия Сенкевича - на территории этого вуза - создаем сейчас Исследовательский учебный банный центр. (И там, кстати, будет и основная резиденция объединения.)

- То есть можно будет в банный институт поступить и диплом парильщика получить?

- Да. Мы хотим именно этого: чтобы была официальная профессия «парильщик бани». Уже третий год в Министерстве труда пробиваем профессиональный стандарт.

Фото: Предоставлено героем публикации

С березовым веником - за русскими традициями

- Интересно, а сколько всего сейчас бань в России?

- В нашей стране, по данным на 2019 год, 1117 городов. В советское время в каждом районе должны были быть общественные бани. Когда СССР развалился, большинство бань прекратили свое существование. А те, которые остались в регионах, находятся на дотациях муниципалитета либо своих местных управ. Ну стыдно за них, туда даже не хочется заходить.

А так вообще порядка 5 тысяч бань сохранились.

Мы не говорим о банях в личном поместье, на дачном участке и даже о тех, что на территории фитнес-центров. Речь идет о предприятиях, которые занимаются коммерческой деятельностью, предоставлением банных услуг...

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- Геннадий, итак, если подводить итог... Главная цель и задача вашего всероссийского парного объединения?

- Мы занимаемся не только популяризацией русской бани, но и ее стандартизацией. Даже учредили специальную премию - как раз для того, чтобы пропагандировать лучшие отечественные традиции и образцы.

Русская баня - это стержень здорового образа жизни Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

КСТАТИ

А политшайкам места нет!

- Геннадий, а может так случиться, что через какое-то время вы встанете на крыло и мы услышим про новую партию?

- Эк вы далеко хватили! Но работать с законодателями нужно, чтобы быть защищенными в определенных ситуациях. Вот во время пандемии у нас сложились плодотворные отношения с Роспотребнадзором по выработке рекомендаций, которые были необходимы на момент карантинных ограничений.

- Может быть, учитывая, что некоторые депутаты ходят в баню, закон какой-нибудь принять?

- Знаете, в декабре прошлого года, перед пандемией, было совещание в Госдуме, в Комитете по физической культуре, на котором обсуждали внедрение профстандарта - «инструктор ЗОЖ» (здорового образа жизни). И мы вышли с инициативой, чтобы в подготовку этого профстандарта легла русская баня как одна из ключевых позиций по здоровому образу жизни.

- Было несколько политических скандалов, связанных с банями. Вы как-то будете бороться с людьми, которые компрометируют отечественную баню?

- С людьми бороться мы не будем. Это личный выбор каждого. Но мы готовим законодательную базу, которая позволит банной индустрии развиваться в правильном направлении. Мы особое внимание уделяем культуре общения, посещения. Вот и в бане должны быть свои табу.

- То есть с девушкой только при наличии свидетельства о браке?

- Не исключено! Шучу!

В России есть несколько знаменитых старинных бань.

ВНИМАНИЕ: конкурс!

«Лучший парильщик России»? А почему нет?

- Ого! Геннадий, неплохо звучит: «Лучший парильщик России»! А если к званию еще и существенная сумма!

- У нас порядка 14 номинаций. Плюс конкурс на лучшее здание бани - оцениваются и внешний вид, и внутреннее убранство. Поучаствовать могут все желающие. Мы принимаем заявки от номинантов и публикуем их. Ну а кто захочет - может проголосовать и за понравившийся банный комплекс, и за претендентов на наши номинации.

- А фитнес-центры тоже могут побороться за победу?

- Мы хотим, чтобы и они тоже участвовали. Если, конечно, в фитнесах правильная русская баня, а не только хаммамы и сауны.

С 1 июля по 30 сентября проводится открытое голосование. А потом итоги подведет авторитетное жюри.

Подробности - на сайте Российской премии банной индустрии: rpbi.ru.