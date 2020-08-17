История Русского географического общества: кто был одним из главных учредителей и какой прошел до этого путь

Первым вице-председателем общества стал адмирал Литке. Фото: wikimedia.org

Сначала название было такое: Императорское Русское географическое общество - потому что как же иначе, без батюшки-государя: и несолидно как-то, да и денег взять неоткуда, если не отсыпанных щедрой рукой из государственной казны

И первым на должность председателя общества был высочайше утвержден великий князь Константин Николаевич, добросовестно и пристрастно исполнявший сию должность до конца дней своих, - спасибо ему.

А главным ревнителем по устройству общества и его первым вице-председателем стал адмирал Федор Петрович Литке, возведенный позже, за научные и государственные достижения, в графское достоинство. Были Литке из немецких рядовых дворян, а стали в России графами. И про Федора Петровича нельзя не сказать самых благодарных слов.

Детство его сложилось безрадостным. Матушка скончалась при родах, и новорожденный остался вместе с четырьмя малыми братьями и сестрами на руках у молодой мачехи.

А в 11 лет Федор оказался без отца, и мачеха раскидала чужих ребятишек по разным углам. Намеками на графскую жизнь пока даже и не попахивало.

Но вот что необыкновенно: этот мальчик откуда-то знал, что станет моряком - боевым офицером и русским первопроходцем! Одна из его сестер вышла замуж за Ивана Сульменева - блестящего морского офицера, человека умнейшего, доброго - он-то и сумел воспитать Федора Литке с любовью к морскому делу, дав такое образование дома, что тот, удивив на экзаменах познаниями в математике, астрономии, навигации, был зачислен во флот с записью: «Прослужить ему гардемарином одну кампанию и по окончании оной объявить мичманский чин».

Он сразу попал в горнило сражения: наполеоновские солдаты захватили крепость Данцига и русские канонерские лодки, отрядом которых командовал Сульменев, атаковали крепость. Юный гардемарин Литке так отличился в бою, что его наградили офицерским орденом и досрочно присвоили звание мичмана. А ему-то - всего 15!

Оставим в истории его боевую часть жизни, поскольку теперь Федору Петровичу предстоит отправиться в дальние страны и сделать открытие во славу России. Во-первых, он под командой великолепного капитана Василия Головнина на шлюпе «Камчатка» совершил кругосветное плавание и набрался замечательного опыта. Во-вторых, молодому офицеру Федору Литке было поручено возглавить экспедицию для описи берегов Новой Земли, о которой практически ничего не было известно - даже истинная величина острова. Он составил карты - и ими пользовались почти 100 лет! Это три плавания к берегам холодного острова, три года работы, себя не щадя. Зато о молодом полярном исследователе узнали и стали говорить в Европе.

Потом самостоятельное кругосветное плавание Литке на шлюпе«Сенявин». Обследованы острова Каролинской цепи, досконально описаны, чего ранее не делал никто из мореплавателей, и составлена их первая карта. Открыты 12 новых островов, которые Литке назвал островами Сенявина. И итог этой экспедиции, помимо географии и гидрографии: собраны великолепные коллекции по зоологии, ботанике, минералогии, описан быт встреченных народов. Вот вам и боевой офицер, презревший и ядро, и пулю!

Стоит ли удивляться, что Литке, конечно же, не сразу по возвращении, а со временем, после публикации ряда научных работ был избран президентом Академии наук России!

И нежданно, можно сказать, - беда для него: государь Николай Первый назначил академика и адмирала воспитателем сына - великого князя Константина. И эту должность пришлось отправлять целых 16 лет. Литке рвался в море, а его к наследнику престола как приковали…

Но зато он стал одним из главных учредителей Императорского Русского географического общества и дело поставил так, что это общество завоевало всемирную известность, а научные экспедиции, посылаемые им во все концы света, восславили Россию и ее отважных первопроходцев.

Звезда сияла!