Русскому географическому обществу - 175 лет

Тихий вечер на реке Витим, притоке Лены. Подводим итоги дня, уточняем планы на завтра. Звучат любимые походные песни, пахнет ухой. Фото: Леонид ЗАХАРОВ

Организация удивительная, немало сделавшая для изучения не только географии, но и истории, природы нашей страны, для укрепления России.

К Большому Курейскому водопаду на плато Путорана в июне 2016 года мы шли ради того, чтобы произвести замеры, подтверждающие: это крупнейший в России водопад по мощности потока водосброса. Задание РГО выполнено. Фото: Евгений САЗОНОВ

В 2014 году экспедиция «КП» стартовала по морю из Петропавловска-Камчатского и взяла курс на Сахалин. С собой мы везли мемориальную доску, которую установили на одном из тогда еще безымянных островов Курильской гряды. Фото: Леонид ЗАХАРОВ

Видели, как целуются влюбленные песцы? Нам вот повезло. На Курилах. Фото: Леонид ЗАХАРОВ

С момента основания общества было организовано несколько тысяч экспедиций в самые разные точки страны. И так приятно осознавать, что к десяткам из них имеет отношение и «Комсомольская правда». Благодаря поддержке РГО и его Президента Сергея Кужугетовича ШОЙГУ журналисты «КП» исследовали многие труднодоступные, но такие прекрасные уголки нашей страны. В итоге - сотни статей, десятки книг, лонгридов, документальных фильмов. А сколько их еще впереди - и все ради того, чтобы показать, в какой удивительной, красивой, богатой природой и людьми стране мы живем.

А буквально через два дня стартует очередная экспедиция «Комсомольской правды». Куда - пока не скажем (примета такая). Но точно знаем: будет интересно. Как всегда. Фото: Леонид ЗАХАРОВ

А иногда приходилось становиться актерами. Вот так члены нашей группы выглядели на съемках фильма «Иван Москвитин. Путь к океану». В нем - о том, как в 1639 году томский казак Иван Москвитин со своим отрядом первым из европейцев вышел к Тихому океану. Фото: Леонид ЗАХАРОВ

«Шантарские острова. Географическая энциклопедия» - так называлась книга, выпущенная по итогам нашей экспедиции. А еще мы сняли фильм «Шантары: острова сокровищ и тайн». Дикие, труднодоступные места небывалой красоты, косатки, киты, медведи. Фото: Леонид ЗАХАРОВ

КСТАТИ

18 августа 2020 года - в день рождения Русского географического общества - впервые официально, на государственном уровне, отмечается новый праздник - День географа.

Поздравляем всех причастных!