Матроскин, не любивший кошек, и Шелленберг, не похожий на фашиста: Каким мы помним Олега Табакова

Олег Павлович с самыми близкими ему людьми - женой Мариной, сыном Павлом и дочерью Машей. Фото: Александр СЕМЕНОВ/РИА Новости

ПИСЬМА «МАРШАЛА ЛЕЛИКА»

Табаков сыграл примерно полторы сотни ролей в кино и десятки на сцене театра, а еще он озвучил 27 мультфильмов, самый популярный среди которых, конечно же, «Трое из Простоквашино». Возможно, поэтому, когда Табакова спрашивали, какая из его ролей больше всех ему надоела, он, не задумываясь, отвечал: «Матроскин!» При этом не без гордости добавлял, что благодаря его голосу этот кот стал национальным героем. Кстати, котов Табаков не любил, он любил собак. Он дважды заводил собак и дважды, когда уезжал на заработки за границу, отдавал их в добрые руки. Это расставание очень болезненно переживал. Другой его страстью была футбольная команда «Спартак» - Олег Павлович был болельщиком почти с 60-летним стажем. Не случайно на его надгробном кресте на Новодевичьем кладбище висит красно-белый шарф.

1960 год, картина «Испытательный срок» - 25-летний артист в роли юного сыщика-стажера. Фото: Кадр из фильма

В детстве Табаков подписывал письма отцу на фронт - «маршал Лелик Табаков». Если судить по его жизненному пути, свои «маршальские» амбиции он удовлетворил стократ. Он руководил двумя театрами: «подвалом» (так он называл театр-студию, который создал в конце 80-х на улице Чаплыгина, сейчас это Театр Олега Табакова) и МХТ им. Чехова, где после смерти Олега Ефремова был худруком почти 18 лет. А перед тем 15 лет работал ректором Школы-студии МХАТ. В последние годы жизни открыл актерский колледж (его окончил младший сын артиста Павел). При этом Табаков скромно говорил о себе, что он человек ответственный, поэтому «не стремится объять необъятное».

БЛАГОДАРНОСТЬ ОТ СЕМЬИ БРИГАДЕНФЮРЕРА

Первую «зарплату артиста» Олег получил в 8 лет. В военном госпитале, где работала врачом его мать, он тонким голосом пел раненым: «Ночь прошла в боевом лазарете, где дежурили доктор с сестрой, в полумраке осеннем рассвета умирает герой молодой». Растроганные солдаты вынимали из кисетов с махоркой куски рафинада и протягивали артистичному мальчику.

1969 год. Романтик, придумавший себе имя из лозунга «Искусство - революционным массам», был сыгран актером в картине «Гори, гори, моя звезда» без единой фальшивой ноты (в кадре с Еленой Прокловой). Фото: Кадр из фильма

Со своими детьми, по их же воспоминаниям, Табаков встречался либо рано утром, когда они собирались в школу, либо поздно вечером, когда он возвращался домой из театра или со съемок. Еще были совместные поездки на машине. В одной из этих поездок сын Антон убедился, что его отец действительно всенародно любимый актер. Однажды в дороге их застал ужасающий ливень, машина начала сползать в кювет. На улице ночь, кругом ни души. Табаков с сыном побрели за подмогой. Подошли к дому, постучались в дверь, а оттуда льется знакомая мелодия: «Мгновения, мгновения, мгновения…» Хозяева открыли дверь, а у них на пороге как живой Шелленберг из «Семнадцати мгновений весны». Всей деревней табаковскую «Волгу» радостно вытащили из кювета.

1973 год. За роль Шелленберга в «Семнадцати мгновениях весны» Табакова (в кадре с Вячеславом Тихоновым) раскритиковал Юрий Андропов: мол, слишком добрым получился немец. Фото: Кадр из фильма

Кстати, роль бригаденфюрера СС - тоже одна из самых ярких в фильмографии Табакова. Актера оценили даже на Западе: после выхода картины ему пришла красивая новогодняя открытка на немецком языке от племянницы Вальтера Шелленберга: «Спасибо вам, что вы были так же добры, как был добр дядя Вальтер». Тогдашний председатель КГБ Юрий Андропов, наоборот, Табакова пожурил за то, что тот сыграл слишком симпатичного Шелленберга. Мол, так играть фашиста безнравственно.

1978 год. Интересно, стал бы мультик «Трое из Простоквашино» столь популярным, если бы кота Матроскина озвучил не Олег Павлович? Фото: Кадр из мультфильма

ТАНКИ ПРОТИВ МИРОВОГО ТУРНЕ

Он сделал многое из того, что должен был сделать. Но не все. Не сыграл роли, которые хотел бы сыграть. Например, Калигулу, или князя Мышкина, или Остапа Бендера (была такая идея у Леонида Гайдая). Хотя грех жаловаться - были работы, о которых можно только мечтать. В пражском театре он играл Хлестакова в «Ревизоре» 24 раза в течение месяца. Европейский импресарио составил для него турне - от Новой Зеландии до Северной Америки через Европу. Затея родилась в феврале 1968 года, но в августе в Чехословакию вошли советские танки.

1979 год. Можно по-разному относиться к персонажу романа Гончарова, но нельзя не любить Табакова в фильме Никиты Михалкова «Несколько дней из жизни Обломова». Фото: Кадр из фильма

Даже спустя два года после смерти Олега Павловича не появилось более успешного и талантливого российского театрального менеджера, чем он. Критики ему пеняли, что из легендарного МХАТа он сделал театральный «супермаркет», где каждый зритель мог найти «товар» по душе и по своим запросам. Табаков отвечал: «У человека, который руководит театром, должно быть лишь одно свойство - умение заботиться о своих подчиненных так же хорошо, как он заботится о самом себе…»

О себе он действительно умел позаботиться - недаром в течение многих лет был в списке самых обеспеченных российских актеров по версии журнала «Форбс», опережая молодых коллег. При этом Табаков принципиально не снимался в сериалах и рекламе, хотя ему неоднократно предлагали сделать это за большие деньги.