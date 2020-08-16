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«Миша гуляет дома у окна»: Ефремов в электронном браслете дышит воздухом, когда стемнеет

Актер отбыл уже 68 дней домашнего ареста, что приравнивается к 34 дням лишения свободы
Ирина ВиктороваИринаВикторова
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Рядом с Михаилом Ефремовым сейчас жена — Софья Кругликова заботиться о здоровье мужа.

Рядом с Михаилом Ефремовым сейчас жена — Софья Кругликова заботиться о здоровье мужа.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

56-летний Михаил Ефремов выходные провел дома – в пятницу его выписали из больницы, куда он был госпитализирован из зала суда с подозрением на инсульт. В разговоре с kp.ru адвокат актера Эльман Пашаев сообщил, что, действительно, предварительный диагноз врачей - инсульт: «Те, кто не верит в состояние Михаила – эти люди потеряли совесть и мораль».

17 августа в Мосгорсуде Пашаев будет, ссылаясь как раз на заключение врачей о состоянии Михаила Ефремова, доказывать, что актеру жизненно необходимо разрешить ежедневные часовые прогулки на улице. Ранее в Пресненском суде Ефремову было отказано в прогулках, поэтому адвокат подал жалобу. Есть надежда, что госпитализация артиста может повлиять на положительное решение вопроса с выходом на свежий воздух. На заседании по этому вопросу Михаила Ефремова не будет.

Старший сын многодетного артиста Никита Ефремов на выходных навестил отца.

Старший сын многодетного артиста Никита Ефремов на выходных навестил отца.

Фото: Instagram.com

А вот 18 августа в Пресненском суде продолжатся слушания по уголовному делу о смертельном ДТП, где артист непременно должен быть – да и состояние здоровье это позволяет. До начала сентября приговор, скорее всего, будет вынесен — сейчас заканчивает предъявлять доказательства обвинение, на этой неделе заявит о требованиях потерпевших их адвокат, после чего будет заслушана линия защиты. Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы, по прогнозам адвокатов-экспертов он может получить 6 — 7 лет колонии-поселения. Но адвокат артиста обещает сенсацию в суде — так что ждем.

Возвращаясь к вопросу прогулок, отметим, что под домашним арестом Ефремов отсидел 68 дней. К примеру, один день в СИЗО, куда Михаил просился сразу после ДТП, приравнивается к полутора дням реального срока. А под домашним арестом счет другой: два дня – за один день срока. Таким образом Михаил Олегович «отсидел» 34 дня.

Как нам рассказали друзья артиста, дышит свежим воздухом Михаил, когда стемнеет – открывает широко окно в комнате. «Можно сказать – гуляет в квартире у окна. Но любому человеку необходимо движение на свежем воздухе, даже в СИЗО выводят на прогулку. Он не собирается скрываться. И это невозможно чисто технически – на нем же браслет электронный», - делится переживаниями друг артиста.

На судебном заседании Михаил Ефремов почувствовал себя плохо и был госпитализирован

На судебном заседании Михаил Ефремов почувствовал себя плохо и был госпитализирован

Фото: Иван МАКЕЕВ

Днем артист из окон «не высовывается» - старается не привлекать внимание посторонних, соседей, да и просто зевак – во двор Ефремова блогеры ходят как на экскурсию для съемок «тех самых окон». Ефремов отбывает домашний арест со специальным браслетом. Говорят, что возле его дома также дежурят в машине «люди в штатском».

Завтра в суде адвокат будет доказывать жизненную необходимость прогулок для Михаила Ефремова, уповая на здоровье артиста. Интересно, что уже сейчас друзья артиста беспокоятся, что эти прогулки могут превратиться в «съемки сериала» - ведь за каждым шагом Ефремова теперь наблюдают все СМИ страны. Так что если завтра все получится, то будут искать неудобное для журналистов время - может выберут очень ранее утро или поздний вечер.

Старший сын актера Никита Ефремов на выходных навестил отца, рассказал о возобновившихся репетициях в театре. Михаил Ефремов в курсе новостей в театре, он смотрит новости по ТВ, много читает.

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