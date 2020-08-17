«Грех прятать такую фигуру»: Ирина Пегова в откровенном купальнике произвела фурор

Ирина Пегова призналась, что раньше зимы не выберется в отпуск. Фото: Инстаграм.

Ирина Пегова призналась в Инстаграме, что отпуск в этом году ей не светит. Пока ее коллеги отдыхают в Сочи, Крыму или в Турции, актрисе удается максимум выбраться на выходные в Подмосковье. Ирина пожаловалась на своей страничке, что до зимы в жаркие края она точно не попадет. Но помечтать об этом – почему бы и нет? И актриса поделилась с поклонниками горячим снимком, сделанным на пляже. На фото она загорает на солнышке в ярко-розовом купальнике, облегающем ее тело словно вторая кожа. Купальник красиво подчеркнул женственные изгибы и выделил именно те места, которыми Пегова может по праву гордиться.

- Спокойно, спокойно... можно, хоть помечтать об этом ! Мне это не светит до зимы.....это точно .... – написала 42-летняя актриса.

Поклонники пришли в восторг от ее пляжного фото. «Оооо, хороша», «Грех прятать такую фигуру», «Эх, в моем случае даже «до зимы» звучит оптимистично», - пишут они в комментариях.

Забыть об отпуске Ирине пришлось из-за работы – она снимается в новом фильме режиссера Жоры Крыжовникова «Родные». Съемки комедии стартовали 10 июля, планируется, что она выйдет на экраны в начале 2021 года. «Родные» - это картина в жанре роуд-муви о семье, которая отправляется в путешествие через всю страну на Грушинский фестиваль. Главные роли в картине исполняют Сергей Бурунов, Ирина Пегова, Семен Трескунов и певица Монеточка.

В Инстаграме Ирине периодически делится кадрами, сделанными на съемочной площадке. Недавно съемки шли в Липецке, и актриса опубликовала в Инстаграме забавное видео: она едет в машине вместе с коллегами и весело подпевает Монеточке.

- Наши весёлые семейные поездочки, козырная семейка, — подписала ролик артистка.

После долгого перерыва, связанного с коронавирусом, Ирина Пегова с удовольствием снова вернулась к работе. Режим самоизоляции актриса проводила вдвоем с дочкой – 14-летней Таней. Напомним, Пегова родила дочь в браке с актером Дмитрием Орловым. Пара рассталась, когда их дочке было пять лет – в 2011 году. Развестись мирно у супругов не получилось, они со скандалом делили имущество через суд. В итоге Ирине с дочкой достались московская квартира и дом в Нижегородской области.

Орлов вскоре женился во второй раз, а вот Пегова так и не устроила свою личную жизнь. Актриса признается, что дочка была бы не против, если б она снова вышла замуж, и даже предлагает ей кандидатов в мужья.

- Она хочет выдать меня замуж, подыскивает женихов, - рассказывала Ирина в одном из интервью. – Говорит: «Мам, было бы прикольно, если бы ты обратила внимание на…». Моя дочь – ангел.