Полицейские задержали двух мужчин, которые облили кислотой топ-менеджера хлебокомбината

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Полиция задержала двух предполагаемых участников нападения на замдиректора Ивантеевского комбината. 3 августа на парковке у торгового центра в Пушкино неизвестный мужчина напал на 56-летнюю Светлану Войнову. Он плеснул в лицо женщине кислоту и сбежал. У Светланы сильно пострадало лицо и шея. По словам очевидцев, на женщине начала плавиться блузка, но она сумела ее снять. Прибежавшие на помощь люди вызвали скорую. Светлану госпитализировали.

У следователей были две рабочие версии этого нападения – конфликт на работе (одна из сотрудниц, у которой нашли недостачу, при всех угрожала Войновой) и любовная история – по практике, чаще всего атака кислотой в лицо связана именно с амурными делами.

Нападавшего и его сообщника (да-да, их было двое) вычислили благодаря камерам видеонаблюдения. Установлено, что они приехали к ТЦ на машине каршеринга.

– Один из злоумышленников следил за потерпевшей в магазине, другой ждал возле ее автомобиля, – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова. – Когда женщина вернулась из торгового центра и подошла к своей машине, поджидавший мужчина облил ее предположительно кислотой, после чего сообщники скрылись на арендованной иномарке.

Следившего за Войновой задержали в подмосковном Королеве.

– На допросе тот уверял, что просто подвез незнакомца к ТЦ – хотя камеры засняли его как раз, когда он шпионил за женщиной и сообщил подельнику, когда она вышла, – рассказал kp.ru источник в правоохранительных органах.

Второй успел добраться до Челябинской области. Там его и взяли.

Как сообщают в полиции, одному мужчине 34 года, другому – 32. Оба – уроженцы Башкирии. Оба в прошлом сидели.

Им уже предъявлены обвинения. Накануне суд отправил сообщников под арест в СИЗО.

– Пока не удалось установить, какой у этого нападения был мотив, – сообщил «Комсомольской Правде» источник в правоохранительных органах. – Обвиняемые об этом не говорят. Это можно понять – если выяснится, что они сделали это по найму, с учетом их криминального прошлого, это потянет на максимальное наказание.

По статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» мужчинам светит до 12 лет колонии.