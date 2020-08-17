Асфальтовая болезнь – обострение. Велогонщики массово травмируются после самоизоляции

Дилан Груневеген из Jumbo-Visma на финишной прямой на скорости 70 км в час буквально выдавил Фибио Якобсена из Quick Step на заградительные щиты. Гонщика доставили в больницу и ввели в искусственную кому. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Засидевшиеся на самоизоляции велогонщики ринулись в бой. Такого не было никогда – в каждой, даже не самой заметной гонке звезды выкладываются по полной, как будто это «Тур де Франс» или Олимпийские игры. При этом мастера не берегут ни себя, ни соперников.

Один такой страшный эпизод произошел на «Туре Польши» 6 августа, где Дилан Груневеген из Jumbo-Visma на финишной прямой на скорости 70 км в час буквально выдавил Фибио Якобсена из Quick Step на заградительные щиты.

Гонщика доставили в больницу и ввели в искусственную кому.

Падение было настолько страшным и впечатляющим, что на него прореагировал даже великий и скандальный Лэнс Армстронг, который после допингового каминг-аута практически ушел с медиапространства. Но даже он не выдержал…

«Мои мысли и молитвы с Фабио Якобсеном. Держись, приятель. Я уже давно в этой игре, но не уверен, что когда-нибудь видел настолько ужасное падение», — написал в соцсетях Армстронг.

Фабио потерял много крови, ему пять часов делали операцию, но через сутки он уже пришел в сознание.

А главного нарушителя правил Дилана Груневегена не только дисквалифицировали (победу на этапе отдали Якобсену), но и осудили на самом высшем велосипедном уровне. Генеральный менеджер Quick Step Патрик Лефевр заявил, что Груневеген действовал очень грязно.

«Это был подлый поступок. Он сначала один раз, потом другой резко свернул направо. Он видел, что Фабио приближается, и снова выставил локоть», - написал Лефевр в Твиттере.

И, к сожалению, это далеко не первый случай, произошедший в последние дни. В прошлые выходные серьезные травмы на однодневной гонке «Джиро ди Ломбардия» получил Ремко Эвенпул из той же команды Quick Step. Бельгиец не справился с управлением, улетел с моста и получил перелом таза и ушиб легкого.

На фото Эвенпул после падения с моста. Фото: LaPresse/Associated Press/East News

На фото Эвенпул после падения с моста.

Попал в аварию на «Джиро ди Ломбардия» и Максимилиан Шехман из команды Bora. Правда, немецкий велогонщик, который врезался в кроссовер, практически не пострадал. Шехман быстро поднялся с асфальта и продолжил гонку. А вот дама за рулем авто еще долго приходила в себя после такого стресса.

Правда, немецкий велогонщик, который врезался в кроссовер, практически не пострадал. Шехман быстро поднялся с асфальта и продолжил гонку. Фото: AP/Associated Press/East News

Падения идут одно за другим. И если посмотреть твиттер Cyclingnews, то может показаться, что даже бои без правил более вегетарианский вид спорта, чем шоссейные велогонки. Особенно асфальтовая болезнь обострилась в эту постпандемическую эпоху.

Побились гонщики и на «Критериум Дуфине», который является своеобразным прологом перед «Тур де Франс». Снялся перед последним этапом лидер общего зачета Примож Роглич. После падения не смог продолжать гонку и Стевен Крёйсвейк из команды Jumbo-Visma.

Стевен Крёйсвейк вывихнул плечо, но надеется восстановиться к «Тур де Франс». Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На фото: Стевен Крёйсвейк вывихнул плечо, но надеется восстановиться к «Тур де Франс».

Любопытно, что российский велогонщик из команды Ineos Павел Сиваков тоже упал на спуске последнего этапа «Критериум Дофине», но смог вернуться в гонку, заняв в ней четвертое место.

29 августа в Ницце стартует знаменитая «Тур де Франс». Надеемся, что велосипедисты все же поумерят свой пыл и «Большая петля» не станет удавкой для лучших гонщиков планеты…