Выше к облакам: безопасные колеса обозрения Москвы

Новое колесо обозрения в Сокольниках выше старого на 10 метров. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Всего пять колес обозрения осталось в Москве. Почему парки отказались от высотных аттракционов, а строительство новых растягивается на долгие годы. Что не так с «чертовым колесом» на ВДНХ и лучше ли новое «Колесо обзора» в Сокольниках?

Измайловский парк: перевернулась кабинка

Старейшее колесо обозрения расположено в Измайловском парке. Появилось оно в живописном месте в 1957 году, как раз к открытию Всемирного Фестиваля молодежи и студентов. Увидеть столицу можно с высоты 50 метров. Тогда оно было самым высоким в Европе.

Годы идут, и механизм стал давать сбои. В начале августа перевернулась пустая кабинка, поэтому работу Большого колеса обозрения приостановили до проведения технической экспертизы. Но продолжает работать Малое колесо обозрения, его высота 30 метров. На нем тоже можно увидеть красоты парка и ближайшие достопримечательности.

Высота: 50 и 30 метров.

Где: аллея Большого Круга, 7/а. Ближайшая станция метро «Партизанская».

Когда: ежедневно c 11.00 до 21.00 (по погодным условиям).

Стоимость: на большое колесо взрослый билет — 250 рублей, детский билет (с 3 до 7 лет) — 100 рублей, детям до 3-х лет бесплатно; на малое колесо взрослый билет — 200 рублей, детский билет (с 3 до 7 лет) — 100 рублей, детям до 3-х лет бесплатно.

Сокольники: заменили на новое

После пандемии в «Сокольниках» на месте старого колеса обозрения установили новое. Официально его запустили 30 июля.

- Высота «Колеса обзора» 37 метров, что соразмерно 12-этажному дому. Для посетителей оборудовано 18 кабинок, где могут комфортно разместиться по шесть человек. Кабины полностью закрыты и имеют панорамное остекление: внутри работает кондиционер и обогревательная система, - рассказали «КП» в пресс-службе парка «Сокольники».

- Аттракцион будет работать только летом?

- Нет. Механизм выдерживает до -23 градусов и будет работать круглый год.

Почему в начале года демонтировали старое 27-метровое колесо (на 10 метров ниже нового), в парке не рассказывают. Одна из версий, что срок эксплуатации механизма подошел к концу. Новый аттракцион уже прошел все необходимые тестирования и проверки и имеет сертификат безопасности.

Кабинки новые, открывается обзор на парк «Сокольники», башни «Москва Сити», ВДНХ. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Покататься решили и журналисты «КП». Пришли как раз, когда проводилась дезинфекция кабинок.

- Мыть, проветривать и дезинфицировать колесо обозрения будут по пятницам. Из-за этого изменится график работы аттракциона: по пятницам будет открываться в 14.00, — сказали в парке «Сокольники».

Кабинки новые, с верхней точки (37 метров) открывается обзор на парк «Сокольники» и Храм Воскресения Христова, также видно башни «Москва Сити», ВДНХ и Останкинскую башню.

Высота: 37 метров.

Где: улица Сокольнический вал, 1, стр. 1 (на Песочной аллее). Ближайшая станция метро «Сокольники».

Время работы: по погодным условиям в будни с 11.00 до 19.00, в выходные с 10.30 до 20.00.

Стоимость: 350 рублей за 7-10 минут, бесплатно дети до 100 см в сопровождении родителей.

Механизм выдерживает до -23 градусов, поэтому аттракцион будет работать круглый год. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сказка: романтика в VIP-кабинке

Колесо обозрения в парке «Сказка» открыли в 2016 году. С высоты 35 метров (11-этажный дом) можно рассмотреть Серебряный бор и Живописный мост. В каждой кабинке все кабинки (их 18) две мягкие теплые скамейки и столик, одновременно могут ехать шесть человек. Колесо обозрения работает круглый год (даже в мороз).

- Если хотите сделать предложение в романтической обстановке, то предлагаем воспользоваться VIP-кабинкой, где романтическое оформление интерьера и гирлянды, приятная музыка, конфеты и игристый напиток. Можем доставить букет роз, - говорят в парке «Сказка».

Высота: 35 метров.

Где: ул. Крылатская напротив дома 15. На личном автомобиле по проспекту Маршала Жукова – в парке есть парковка на 500 мест. На общественном транспорте от станции метро «Крылатское» на автобусе №829, от «Молодежной» - №229.

Когда: с 10.00 до 22.00.

Стоимость: в будние дни – 300 рублей, в выходные – 400 рублей.

Музыкальное колесо

Колесо обозрения «Music Wheel» находится в ТЦ «Вегас» на Каширском шоссе. С высоты 55 метров открываются фантастические виды на город. Покататься можно в любую погоду, все кабинки обогреваются, в них мягкие диваны.

- Все кабины расписаны вручную, каждая посвящена определенному стилю музыки, - говорят в ТЦ «Вегас».

Высота: 55 метров.

Где: МКАД 24 км. Выход к колесу обозрения с нижнего уровня парковки ТЦ «Вегас».

Когда: с 10.00 до 23.00, в пятницу и субботу с 10.00 до 0.00.

Стоимость: 400 рублей – взрослый, 250 рублей – детский.

ВДНХ

«Чертово колесо» в Парке Горького осталось только на ретро-снимках Москвы, аттракцион демонтировали в 2011 году. Обещали установить новое колесо, но идея растворилась в воздухе.

Самым крутым, конечно, было «Колесо имени 850-летия Москвы» на ВДНХ. Его высота составляла 73 метра, но ржавчина на 30 лет раньше «съела» колесо обозрения. В 2016 году его признали аварийным и распилили. Обещали через два года установить новое, но что-то пошло не так.

«КП» посетило строительную площадку нового колеса обозрения, которое будет самым высоким в Европе – 140 метров (для сравнения «Лондонский глаз» 135 метров). Называться оно будет «Солнце Москвы».

Здесь строят колесо обозрение "Солнце Москвы" и павильоны с музейными и выставочными помещениями. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Колесо обозрения будет оборудовано 30 закрытыми кабинами вместимостью до 15 человек. Все они будут оборудованы системами кондиционирования, отопления и освещения, а также информационными системами. Проектом предусмотрено наличие в части кабинок прозрачного люка в полу для обзора 360. Один оборот колесо совершит за 18 минут и 40 секунд, одновременно в нем будет 450 человек, - рассказала Екатерина Гуськова, руководитель пресс-службы «Солнце Москвы».

Колесо обозрения станет частью единого развлекательного центра с музейными и выставочными помещениями, кинокомплексом, детским центром, зонами фуд-кортов.

- Мы предложим аренду кабинки для романтического ужина или фотосессии, поможем влюбленным организовать предложение руки и сердца – любая памятная дата или событие, которые хотелось бы отметить с семьей и близкими. Для детей будут экскурсии, открытые уроки, - говорит Екатерина Гуськова.

Такие виды на ВДНХ откроются с высоты 140-метрового колеса обозрения. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- А когда наконец-то можно будет покататься?

- В настоящее время продолжаются работы по возведению монолитных конструкций многофункционального центра. В котловане будущего колеса обозрения идет армирование (повышение прочности) фундамента. Ведется подготовка по приему и размещению конструкций колеса. Открытие планируем во втором квартале 2021 года.

Возле колеса обозрения будет новый парк аттракционов на ВДНХ, уже установлены опоры для канатной дороги. Фото: Михаил ФРОЛОВ

ВАЖНО

Как проверить колесо обозрение на безопасность?

- на аттракционе должны быть регистрационные знаки, талоны к эксплуатации,

- оператор на входе или администратор может показать удостоверение с допуском к эксплуатации,

- проверить аттракцион можно на сайте «Портал данных» (data.mos.ru), где есть полный перечень качелей, получивших (не получивших) допуск от Инспекции по надзору за аттракционной техникой Гостехнадзора Москвы.