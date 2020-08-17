«Вашингтон» проиграл третий матч подряд и может вылететь из розыгрыша Кубка Стэнли

Вашингтон Кэпиталс и Александру Овечкину пока нечего противопоставить сопернику, в серии они уступают 0:3.
Фото: EAST NEWS
Прошлой ночью «Вашингтон» проводил третий матч четвертьфинальной серии плей-офф против «Нью-Йорк Айлендерс» и снова проиграл (1:2 ОТ). Единственную шайбу за столичный клуб забросил Евгений Кузнецов, но вся команда играла откровенно слабо.
Счет в серии до четырех побед стал 3:0 в пользу «Айлендерс», и команда Александра Овечкина оказалась на краю пропасти. Но капитан заявил, что еще не все потеряно и они будут сражаться.
«Мы будем идти от матча к матчу. Опыт у нас имеется. Несколько команд в прошлом отыгрывались с 0-3, и мы в себя верим», - заявил Ови.
А во всех других четвертьфинальных парах идет приблизительно равная борьба. Жаль только, что восходящая российская звезда «Каролины» Александр Свечников получил травму и выбыл из розыгрыша. 20-летний форвард боролся на пятачке с защитником «Бостона» Здено Харой, и, неудачно упав, подвернул ногу. В результате «Бостон» победил (3:1) и вышел вперед в серии (2:1).
Матчи плей-офф Кубка Стэнли проходят в обычном формате, до четырех побед. Только вот играть из-за пандемии пришлось в двух нейтральных городах Канады – Торонто и Эдмонтоне. Финал Кубка Стэнли пройдет в Эдмонтоне с 23 сентября по 5 ноября.
Пары 1/4 финала плей-офф Восточной конференции. Торонто
"Коламбус" - "Тампа" – 1:2 (счет в серии)
"Филадельфия" - "Монреаль" – 2:1
"Вашингтон" - "Нью-Йорк Айлендерс"- 0:3
"Бостон" - "Каролина" – 2:1
Пары 1/4 финала плей-офф Западной конференции. Эдмонтон
"Вегас" - "Чикаго" – 3:1
"Колорадо" - "Аризона"- 2:1
"Даллас" - "Калгари" – 2:2
"Сент-Луис" - "Ванкувер"- 1:2