«Вашингтон» проиграл третий матч подряд и может вылететь из розыгрыша Кубка Стэнли

Вашингтон Кэпиталс и Александру Овечкину пока нечего противопоставить сопернику, в серии они уступают 0:3. Фото: EAST NEWS

Прошлой ночью «Вашингтон» проводил третий матч четвертьфинальной серии плей-офф против «Нью-Йорк Айлендерс» и снова проиграл (1:2 ОТ). Единственную шайбу за столичный клуб забросил Евгений Кузнецов, но вся команда играла откровенно слабо.

Счет в серии до четырех побед стал 3:0 в пользу «Айлендерс», и команда Александра Овечкина оказалась на краю пропасти. Но капитан заявил, что еще не все потеряно и они будут сражаться.

«Мы будем идти от матча к матчу. Опыт у нас имеется. Несколько команд в прошлом отыгрывались с 0-3, и мы в себя верим», - заявил Ови.

А во всех других четвертьфинальных парах идет приблизительно равная борьба. Жаль только, что восходящая российская звезда «Каролины» Александр Свечников получил травму и выбыл из розыгрыша. 20-летний форвард боролся на пятачке с защитником «Бостона» Здено Харой, и, неудачно упав, подвернул ногу. В результате «Бостон» победил (3:1) и вышел вперед в серии (2:1).

Матчи плей-офф Кубка Стэнли проходят в обычном формате, до четырех побед. Только вот играть из-за пандемии пришлось в двух нейтральных городах Канады – Торонто и Эдмонтоне. Финал Кубка Стэнли пройдет в Эдмонтоне с 23 сентября по 5 ноября.

Пары 1/4 финала плей-офф Восточной конференции. Торонто

"Коламбус" - "Тампа" – 1:2 (счет в серии)

"Филадельфия" - "Монреаль" – 2:1

"Вашингтон" - "Нью-Йорк Айлендерс"- 0:3

"Бостон" - "Каролина" – 2:1

Пары 1/4 финала плей-офф Западной конференции. Эдмонтон

"Вегас" - "Чикаго" – 3:1

"Колорадо" - "Аризона"- 2:1

"Даллас" - "Калгари" – 2:2

"Сент-Луис" - "Ванкувер"- 1:2