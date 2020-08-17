Китайские рестораторы просили клиентов взвешиваться перед едой, а теперь извиняются за это

Рестораторы объяснили, что не хотели никого унизить. Они лишь откликнулись на призыв президента минимизировать количество пищевых отходов. Фото: Shutterstock

Президент Китая Си Цзиньпин заявил, что количество пищевых отходов, которое остается после посещения китайцами ресторанов и кафе, его шокирует. Из-за коронавирусной пандемии и паводков, из-за которых погибла большая часть урожая в этом году, цены на продукты в Поднебесной выросли в несколько раз. Количество несъеденной и выброшенной еды при этом не снижается.

Лидер КНР призвал бороться с этим. В стране даже разработали программу по бережному отношению к еде и минимизации пищевых отходов.

Одними из первых на призыв главы государства откликнулись сотрудники ресторана из города Чанша. У входа в заведение они установили напольные весы и просили всех посетителей прежде, чем они сделают заказ, взвеситься. Вес тела записывали в мобильное приложение, которое рассчитывало для клиента подходящее меню.

Новые правила жителям города не понравились, они стали активно осуждать их в соцсетях и бойкотировать ресторан. В итоге руководство заведения извинилось перед своими посетителями.

Рестораторы объяснили, что не хотели никого унизить. Они лишь откликнулись на призыв президента минимизировать количество пищевых отходов.